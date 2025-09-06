Dans le dernier épisode de son podcast, enregistré avant la finale dames de l’US Open entre Aryna Sabalenka et Amanda Anisimova, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a misé sur la Biélorusse.
« Anisimova est courageuse. Elle est coriace. Elle est vraiment dans le coup. Mais je pense quand même que Sabalenka est la favorite. Ne m’écoutez pas, car j’ai raté tous mes pronostics chez les femmes depuis le début du tournoi. Mais… la numéro un mondiale est toujours là. Elle a perdu deux finales de Grand Chelem cette année, peut‐être en combattant ses propres démons, et elle aura une nouvelle chance contre Amanda Anisimova lors d’une revanche de leur demi‐finale à Wimbledon », a déclaré l’Américain dans des propos relayés par Tennis Head.
Publié le samedi 6 septembre 2025 à 17:15