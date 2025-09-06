AccueilUS OpenLe pronostic d'Andy Roddick : "C'est ce que je pense mais ne...
Le pronostic d’Andy Roddick : « C’est ce que je pense mais ne m’écoutez pas… »

Dans le dernier épisode de son podcast, enre­gistré avant la finale dames de l’US Open entre Aryna Sabalenka et Amanda Anisimova, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a misé sur la Biélorusse. 

« Anisimova est coura­geuse. Elle est coriace. Elle est vrai­ment dans le coup. Mais je pense quand même que Sabalenka est la favo­rite. Ne m’écoutez pas, car j’ai raté tous mes pronos­tics chez les femmes depuis le début du tournoi. Mais… la numéro un mondiale est toujours là. Elle a perdu deux finales de Grand Chelem cette année, peut‐être en combat­tant ses propres démons, et elle aura une nouvelle chance contre Amanda Anisimova lors d’une revanche de leur demi‐finale à Wimbledon », a déclaré l’Américain dans des propos relayés par Tennis Head.

Publié le samedi 6 septembre 2025 à 17:15

