Dans le dernier épisode de son podcast, enre­gistré avant la finale dames de l’US Open entre Aryna Sabalenka et Amanda Anisimova, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a misé sur la Biélorusse.

« Anisimova est coura­geuse. Elle est coriace. Elle est vrai­ment dans le coup. Mais je pense quand même que Sabalenka est la favo­rite. Ne m’écoutez pas, car j’ai raté tous mes pronos­tics chez les femmes depuis le début du tournoi. Mais… la numéro un mondiale est toujours là. Elle a perdu deux finales de Grand Chelem cette année, peut‐être en combat­tant ses propres démons, et elle aura une nouvelle chance contre Amanda Anisimova lors d’une revanche de leur demi‐finale à Wimbledon », a déclaré l’Américain dans des propos relayés par Tennis Head.