C’était l’une des meilleures séquences vidéo de la finale de l’US Open 2026.

En effet, le réali­sa­teur a réalisé un joli clin d’œil à James Bond lorsque l’horloge du court Arthur‐Ashe affi­chait 0:07. À cet instant précis, les caméras se sont tour­nées vers Pierce Brosnan, célèbre inter­prète de l’agent 007, présent dans les tribunes.

The camera panning from the clock at 0:07 to Pierce Brosnan.



Absolute cinema. pic.twitter.com/GBjDETvKZg — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

La séquence est rapi­de­ment devenue virale sur les réseaux sociaux et a été large­ment saluée par les fans de tennis comme de cinéma.

Interrogé à ce sujet par nos confrères de L’Équipe, le réali­sa­teur de la rencontre a expliqué que ce n’était pas son premier essai. Il avait déjà tenté exac­te­ment le même plan l’année précé­dente à Indian Wells, sans que personne ne remarque la réfé­rence. Cette fois, le résultat a large­ment dépassé ses attentes.

« Je suis le réali­sa­teur chargé de la capta­tion d’images sur le court Arthur‐Ashe. Je suis un grand fan de James Bond et, depuis des années, l’équipe de tour­nage et moi‐même avons l’habitude de repérer le moment où l’horloge affiche “0:07”. J’avais déjà eu cette idée à Indian Wells l’an passé, alors que Pierce Brosnan se trou­vait dans le public. Je ne devrais proba­ble­ment pas l’avouer, mais, oui, j’avais déjà fait ce plan… Sauf que personne ne l’avait remarqué ni compris ! À l’époque, Brosnan avait une grosse barbe et je pense que les gens ne le recon­nais­saient pas. Alors, quand j’ai vu que Pierce Brosnan figu­rait sur la liste des célé­brités présentes pour la finale de l’US Open, je me suis dit que j’allais retenter le coup ! J’ai assez vite compris que la séquence était devenue virale puisque mon régis­seur vidéo m’a signalé qu’elle avait atteint les trois millions de vues vers la fin du troi­sième set », a expliqué le réalisateur.