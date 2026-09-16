C’était l’une des meilleures séquences vidéo de la finale de l’US Open 2026.
En effet, le réalisateur a réalisé un joli clin d’œil à James Bond lorsque l’horloge du court Arthur‐Ashe affichait 0:07. À cet instant précis, les caméras se sont tournées vers Pierce Brosnan, célèbre interprète de l’agent 007, présent dans les tribunes.
La séquence est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux et a été largement saluée par les fans de tennis comme de cinéma.
Interrogé à ce sujet par nos confrères de L’Équipe, le réalisateur de la rencontre a expliqué que ce n’était pas son premier essai. Il avait déjà tenté exactement le même plan l’année précédente à Indian Wells, sans que personne ne remarque la référence. Cette fois, le résultat a largement dépassé ses attentes.
« Je suis le réalisateur chargé de la captation d’images sur le court Arthur‐Ashe. Je suis un grand fan de James Bond et, depuis des années, l’équipe de tournage et moi‐même avons l’habitude de repérer le moment où l’horloge affiche “0:07”. J’avais déjà eu cette idée à Indian Wells l’an passé, alors que Pierce Brosnan se trouvait dans le public. Je ne devrais probablement pas l’avouer, mais, oui, j’avais déjà fait ce plan… Sauf que personne ne l’avait remarqué ni compris ! À l’époque, Brosnan avait une grosse barbe et je pense que les gens ne le reconnaissaient pas. Alors, quand j’ai vu que Pierce Brosnan figurait sur la liste des célébrités présentes pour la finale de l’US Open, je me suis dit que j’allais retenter le coup ! J’ai assez vite compris que la séquence était devenue virale puisque mon régisseur vidéo m’a signalé qu’elle avait atteint les trois millions de vues vers la fin du troisième set », a expliqué le réalisateur.
Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 15:20