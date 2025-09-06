Dans des propos rapportés par L’Equipe après sa défaite en trois sets contre Carlos Alcaraz en demi‐finales de l’US Open, Novak Djokovic est resté évasif quant à sa program­ma­tion d’ici l’Open d’Australie, prévu en janvier 2026.

« Oh, c’est loin, l’Australie, c’est loin (sourire). À ce stade de ma carrière, je ne pense pas aussi loin pour être honnête. J’ai prévu de jouer le tournoi d’Athènes (ATP 250 du 2 au 8 novembre, auquel il est lié, ndlr), ça, c’est sûr, mais à part ça, c’est toujours un point d’interrogation. »

A noter qu’il retour­nera égale­ment en Arabie Saoudite en octobre afin de parti­ciper à l’ex­hi­bi­tion « 6 Kings Slam ».