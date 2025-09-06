AccueilUS OpenLe seul tournoi que Djokovic est certain de jouer d’ici la fin...
Dans des propos rapportés par L’Equipe après sa défaite en trois sets contre Carlos Alcaraz en demi‐finales de l’US Open, Novak Djokovic est resté évasif quant à sa program­ma­tion d’ici l’Open d’Australie, prévu en janvier 2026.

« Oh, c’est loin, l’Australie, c’est loin (sourire). À ce stade de ma carrière, je ne pense pas aussi loin pour être honnête. J’ai prévu de jouer le tournoi d’Athènes (ATP 250 du 2 au 8 novembre, auquel il est lié, ndlr), ça, c’est sûr, mais à part ça, c’est toujours un point d’interrogation. »

A noter qu’il retour­nera égale­ment en Arabie Saoudite en octobre afin de parti­ciper à l’ex­hi­bi­tion « 6 Kings Slam ».

Publié le samedi 6 septembre 2025 à 16:28

