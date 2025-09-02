AccueilUS Open"Le Sinner-Bublik, ça me fait penser à deux gamins qui jouent sur...
« Le Sinner‐Bublik, ça me fait penser à deux gamins qui jouent sur la plage. Il y en a un qui fait des pâtés informes pendant que l’autre te fait la Tour Eiffel, avec les poutres, les esca­liers, et les ascen­seurs », ironise Benoît Maylin

Par Baptiste Mulatier

En huitièmes de finale de l’US Open, Jannik Sinner n’a laissé aucune chance à Alexander Bublik, qui l’avait battu lors de leur dernier duel sur gazon à Halle en juin dernier. 

Pour illus­trer l’écart de niveau aperçu sur le court de Flushing Meadows, le jour­na­liste Benoît Maylin a dégainé une compa­raison pour le moins originale :

« Le Sinner – Bublik, ça me fait penser à 2 gamins qui jouent sur la plage. Y’en a un qui fait des pâtés informes. L’autre te fait la Tour Eiffel, avec les poutres, les esca­liers, et les ascenseurs. »

Bublik ne dira sans doute pas le contraire après ce qu’il a glissé au numéro 1 mondial lors de la poignée de main.

Publié le mardi 2 septembre 2025 à 07:44

