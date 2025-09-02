En huitièmes de finale de l’US Open, Jannik Sinner n’a laissé aucune chance à Alexander Bublik, qui l’avait battu lors de leur dernier duel sur gazon à Halle en juin dernier.
Pour illustrer l’écart de niveau aperçu sur le court de Flushing Meadows, le journaliste Benoît Maylin a dégainé une comparaison pour le moins originale :
« Le Sinner – Bublik, ça me fait penser à 2 gamins qui jouent sur la plage. Y’en a un qui fait des pâtés informes. L’autre te fait la Tour Eiffel, avec les poutres, les escaliers, et les ascenseurs. »
Bublik ne dira sans doute pas le contraire après ce qu’il a glissé au numéro 1 mondial lors de la poignée de main.
