En huitièmes de finale de l’US Open, Jannik Sinner n’a laissé aucune chance à Alexander Bublik, qui l’avait battu lors de leur dernier duel sur gazon à Halle en juin dernier.

Pour illus­trer l’écart de niveau aperçu sur le court de Flushing Meadows, le jour­na­liste Benoît Maylin a dégainé une compa­raison pour le moins originale :

« Le Sinner – Bublik, ça me fait penser à 2 gamins qui jouent sur la plage. Y’en a un qui fait des pâtés informes. L’autre te fait la Tour Eiffel, avec les poutres, les esca­liers, et les ascenseurs. »

Bublik ne dira sans doute pas le contraire après ce qu’il a glissé au numéro 1 mondial lors de la poignée de main.