Tommy Paul n’a pas vécu un très moment sur le court Arthur Ashe ce dimanche soir, face à Carlos Alcaraz en huitièmes de finale de l’US Open.
Surclassé par le tenant du titre, l’Américain a tenté d’expliquer en conférence de presse ce qu’il aurait pu mieux faire.
« Il aurait fallu que je réussisse de bien meilleurs revers croisés. Il trouvait des coups droits en se décalant sur chacun de mes revers croisés, et j’ai eu l’impression qu’il passait à l’attaque beaucoup plus rapidement. Je n’ai pas réussi à monter au filet, parce qu’il me massacrait sur les balles neutres. Il passait de la neutralité à une attaque d’une vitesse folle. L’écart de niveau entre nous aujourd’hui (dimanche) était énorme, et c’est un sentiment horrible quand on est sur le court. »
Publié le lundi 7 septembre 2026 à 15:45