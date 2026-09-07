Tommy Paul n’a pas vécu un très moment sur le court Arthur Ashe ce dimanche soir, face à Carlos Alcaraz en huitièmes de finale de l’US Open.

Surclassé par le tenant du titre, l’Américain a tenté d’ex­pli­quer en confé­rence de presse ce qu’il aurait pu mieux faire.

« Il aurait fallu que je réus­sisse de bien meilleurs revers croisés. Il trou­vait des coups droits en se déca­lant sur chacun de mes revers croisés, et j’ai eu l’im­pres­sion qu’il passait à l’at­taque beau­coup plus rapi­de­ment. Je n’ai pas réussi à monter au filet, parce qu’il me massa­crait sur les balles neutres. Il passait de la neutra­lité à une attaque d’une vitesse folle. L’écart de niveau entre nous aujourd’hui (dimanche) était énorme, et c’est un senti­ment horrible quand on est sur le court. »