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Le terrible aveu de Tommy Paul après sa défaite contre Carlos Alcaraz : « L’écart de niveau entre nous était énorme, et c’est un senti­ment horrible quand on est sur le court »

Par
Thomas S
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Tommy Paul n’a pas vécu un très moment sur le court Arthur Ashe ce dimanche soir, face à Carlos Alcaraz en huitièmes de finale de l’US Open.

Surclassé par le tenant du titre, l’Américain a tenté d’ex­pli­quer en confé­rence de presse ce qu’il aurait pu mieux faire. 

« Il aurait fallu que je réus­sisse de bien meilleurs revers croisés. Il trou­vait des coups droits en se déca­lant sur chacun de mes revers croisés, et j’ai eu l’im­pres­sion qu’il passait à l’at­taque beau­coup plus rapi­de­ment. Je n’ai pas réussi à monter au filet, parce qu’il me massa­crait sur les balles neutres. Il passait de la neutra­lité à une attaque d’une vitesse folle. L’écart de niveau entre nous aujourd’hui (dimanche) était énorme, et c’est un senti­ment horrible quand on est sur le court. »

Publié le lundi 7 septembre 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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