L’excitation augmente de plus en plus en vue de l’US Open, d’au­tant plus que le tirage au sort vient d’être révélé en ce 22 août !

Avec Ugo Humbert, Arthur Fils, Gaël Monfils ou encore Giovanni Mpetshi Perricard, les bleus peuvent espérer faire de jolis coups.

Et le tirage a été plutôt correct pour nos bleus. Arthur Fils sera opposé à la wild card Learner Tien, tandis qu’Ugo Humbert affron­tera Tiago Monteiro, et Monfils jouera un qualifié.

La jeunesse aura fort à faire puisque Mpetshi Perricard devra sortir Tomas Martin Etcheverry dès le premier tour, et Arthur Cazaux défiera l’ex­pé­ri­menté Carreno Busta.

Le tirage des Français pour l’#USOpen



𝗦𝗜𝗠𝗣𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗦𝗖𝗨𝗟𝗜𝗡

🇫🇷 Fils – Tien

🇫🇷 Monfils – Q

🇫🇷 Humbert – Monteiro

🇫🇷 Moutet – Korda

🇫🇷 Mannarino – Coric

🇫🇷 Lestienne – Thompson

🇫🇷 Gaston – Diaz Acosta

🇫🇷 Cazaux – Carreno Busta

🇫🇷 Mpetshi Perricard – Etcheverry

🇫🇷 Muller -… pic.twitter.com/SwzoZQ1J3Y — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 22, 2024

Voici le tirage de tous les Français et Françaises, avec un duel épique pour Gracheva, face à la tenante du titre Coco Gauff !