Le tirage au sort de l’US Open a eu lieu ce jeudi à New‐York.

La prin­ci­pale infor­ma­tion pour le tennis fran­çais n’est autre que le tirage très diffi­cile pour Arthur Fils, tout récent vain­queur du Masters 1000 de Cincinnati, dans la même partie de tableau de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, égale­ment fixés sur leur sort.

Si l’on excepte le numéro 1 fran­çais, 11e mondial, les joueurs trico­lores ont été épar­gnés de manière géné­rale au premier tour.

A noter que pour son dernier US Open, Gaël Monfils affron­tera le Paraguayen Daniel Vallejo, 61e mondial.

🚨 OFFICIEL ! Le tirage complet des joueurs Français au 1er tour de l’#USOpen. ⬇️



🇫🇷 Fils – Tsitsipas

🇫🇷 Rinderknech – Shimabukuro

🇫🇷 Van Assche – Norrie

🇫🇷 Halys – Diaz Acosta

🇫🇷 Moutet – Sweeny

🇫🇷 Mannarino – Tirante

🇫🇷 Royer – qualifié/LL

🇫🇷 Atmane – Munar

🇫🇷 Bonzi -… pic.twitter.com/M9pRhAHxby — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) August 27, 2026

Du côté des femmes, notons que Loïs Boisson (aujourd’hui 236e mondiale) affron­tera une tête de série dès le premier tour, en la personne d’Emma Navarro, 27e mondiale.

🇫🇷 Nos Françaises au 1er tour de l’US Open



Boisson – Navarro

Parry – Golubic

Jacquemot – Bouzkova

Jeanjean – quali­fiée



Exploits requis. — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 27, 2026

J‑3 avant le début des hostilités !