Le tirage au sort de l’US Open a eu lieu ce jeudi à New‐York.
La principale information pour le tennis français n’est autre que le tirage très difficile pour Arthur Fils, tout récent vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati, dans la même partie de tableau de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, également fixés sur leur sort.
Si l’on excepte le numéro 1 français, 11e mondial, les joueurs tricolores ont été épargnés de manière générale au premier tour.
A noter que pour son dernier US Open, Gaël Monfils affrontera le Paraguayen Daniel Vallejo, 61e mondial.
🚨 OFFICIEL ! Le tirage complet des joueurs Français au 1er tour de l’#USOpen. ⬇️— Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) August 27, 2026
🇫🇷 Fils – Tsitsipas
🇫🇷 Rinderknech – Shimabukuro
🇫🇷 Van Assche – Norrie
🇫🇷 Halys – Diaz Acosta
🇫🇷 Moutet – Sweeny
🇫🇷 Mannarino – Tirante
🇫🇷 Royer – qualifié/LL
🇫🇷 Atmane – Munar
🇫🇷 Bonzi -… pic.twitter.com/M9pRhAHxby
Du côté des femmes, notons que Loïs Boisson (aujourd’hui 236e mondiale) affrontera une tête de série dès le premier tour, en la personne d’Emma Navarro, 27e mondiale.
🇫🇷 Nos Françaises au 1er tour de l’US Open— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 27, 2026
Boisson – Navarro
Parry – Golubic
Jacquemot – Bouzkova
Jeanjean – qualifiée
Exploits requis.
J‑3 avant le début des hostilités !
Publié le jeudi 27 août 2026 à 19:01