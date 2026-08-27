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Le tirage complet des Français, qui s’en sortent plutôt bien !

Par
Baptiste Mulatier
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Le tirage au sort de l’US Open a eu lieu ce jeudi à New‐York. 

La prin­ci­pale infor­ma­tion pour le tennis fran­çais n’est autre que le tirage très diffi­cile pour Arthur Fils, tout récent vain­queur du Masters 1000 de Cincinnati, dans la même partie de tableau de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, égale­ment fixés sur leur sort.

Si l’on excepte le numéro 1 fran­çais, 11e mondial, les joueurs trico­lores ont été épar­gnés de manière géné­rale au premier tour. 

A noter que pour son dernier US Open, Gaël Monfils affron­tera le Paraguayen Daniel Vallejo, 61e mondial. 

Du côté des femmes, notons que Loïs Boisson (aujourd’hui 236e mondiale) affron­tera une tête de série dès le premier tour, en la personne d’Emma Navarro, 27e mondiale. 

J‑3 avant le début des hostilités ! 

Publié le jeudi 27 août 2026 à 19:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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