L’US Open 2020 débute ce lundi, à la plus grande joie des fans de tennis.

Malgré les absences notables comme celles de Rafael Nadal et Roger Federer et l’absence de public, le retour d’un Grand Chelem est évidemment un événement.

Et avec tous ces joueurs qui n’ont pas fait le déplacement à New York, il est intéressant d’établir un classement des nations les plus représentées, dans le tableau masculin. Les Etats-Unis sont en tête avec 21 participants. L’Italie est deuxième avec 10 et l’Espagne complète le podium avec 9.