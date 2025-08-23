Habillé sur le court par Lacoste depuis 2017, Novak Djokovic a remporté 12 de ses 24 Grand Chelems sous les couleurs de l’équi­pe­men­tier fran­çais. En amont de l’US Open ce vendredi, la marque a rendu hommage à l’un de ses plus grands athlètes, en dédiant une collec­tion exclu­sive au Serbe.

Le geste est fort, l’emblématique croco­dile brodé sur les articles de la marque, est troqué par une chèvre, « goat » en anglais, acro­nyme de « Greatest Of All Time », soit le « plus grand de tous les temps » en français.

Les fans du Djoker appré­cie­ront le clin d’œil.