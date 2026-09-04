Comme sur le Masters 1000 de Montréal il y a un mois, il n’y a pas eu de miracle pour Gaël Monfils face à Learner Tien, cette nuit, au deuxième tour de l’US Open.

Après sa démons­tra­tion du premier tour contre Daniel Vallejo, le Français est tombé sur un os face au 15e joueur mondial, qui ne lui a fait aucun cadeau comme il l’a d’ailleurs reconnu en inter­view d’après match sur le court.

Learner Tien after beating Gael Monfils in his final Grand Slam match



“I told him when we played in Montreal, ‘I hope we get to play one more time.’ I know we didn’t have many oppor­tu­ni­ties left. I’m super happy it happened here. Sorry for drop shot­ting you so much tonight” 😂 pic.twitter.com/0RhxbDVQEH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 4, 2026

« Je lui ai dit quand on a joué à Montréal : ‘J’espère qu’on aura l’occasion de rejouer ensemble une dernière fois’. Je savais qu’il ne nous restait plus beau­coup d’occasions. Je suis super content que ça se soit passé ici. Désolé de t’avoir fait subir autant de drop shots ce soir. »