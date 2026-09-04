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Learner Tien à Gaël Monfils après l’avoir battu au deuxième tour : « Désolé de t’avoir fait autant d’amor­ties ce soir »

Par
Thomas S
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Comme sur le Masters 1000 de Montréal il y a un mois, il n’y a pas eu de miracle pour Gaël Monfils face à Learner Tien, cette nuit, au deuxième tour de l’US Open.

Après sa démons­tra­tion du premier tour contre Daniel Vallejo, le Français est tombé sur un os face au 15e joueur mondial, qui ne lui a fait aucun cadeau comme il l’a d’ailleurs reconnu en inter­view d’après match sur le court.

« Je lui ai dit quand on a joué à Montréal : ‘J’espère qu’on aura l’occasion de rejouer ensemble une dernière fois’. Je savais qu’il ne nous restait plus beau­coup d’occasions. Je suis super content que ça se soit passé ici. Désolé de t’avoir fait subir autant de drop shots ce soir. »

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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