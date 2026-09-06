Learner Tien retrouvait Jakub Mensik pour un duel entre deux têtes de série dans une partie de tableau qui commence sérieusement à se dégarnir.
Après une bataille de plus de trois heures et cinq sets disputés, c’est finalement l’Américain qui a eu le dernier mot, à l’usure, en s’imposant 6–3, 1–6, 6–7, 6–3, 6–4.
À l’issue de la rencontre, lors de son interview sur le court, Tien a tenu à remercier chaleureusement le public, resté en nombre malgré l’heure tardive. Un soutien qui, selon lui, a joué un rôle déterminant dans sa victoire.
« Je veux remercier tout le monde ici d’être resté si tard. Je pense que si ce stade avait été vide, je ne suis vraiment pas sûr que j’aurais remporté ce match ce soir. Je suis très, très reconnaissant envers tous ceux qui sont restés ce soir. Merci » a déclaré Learner Tien ;
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 10:52