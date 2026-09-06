Accueil US Open

Learner Tien remercie le public après son immense bataille face à Mensik : « Je pense que si ce stade était vide, je ne suis vrai­ment pas sûr que j’au­rais gagné ce match »

Par
Antoine Touchard
-
920

Learner Tien retrou­vait Jakub Mensik pour un duel entre deux têtes de série dans une partie de tableau qui commence sérieu­se­ment à se dégarnir.

Après une bataille de plus de trois heures et cinq sets disputés, c’est fina­le­ment l’Américain qui a eu le dernier mot, à l’usure, en s’im­po­sant 6–3, 1–6, 6–7, 6–3, 6–4.

À l’issue de la rencontre, lors de son inter­view sur le court, Tien a tenu à remer­cier chaleu­reu­se­ment le public, resté en nombre malgré l’heure tardive. Un soutien qui, selon lui, a joué un rôle déter­mi­nant dans sa victoire.

« Je veux remer­cier tout le monde ici d’être resté si tard. Je pense que si ce stade avait été vide, je ne suis vrai­ment pas sûr que j’au­rais remporté ce match ce soir. Je suis très, très recon­nais­sant envers tous ceux qui sont restés ce soir. Merci » a déclaré Learner Tien ; 

Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 10:52

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥