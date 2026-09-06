Learner Tien retrou­vait Jakub Mensik pour un duel entre deux têtes de série dans une partie de tableau qui commence sérieu­se­ment à se dégarnir.

Après une bataille de plus de trois heures et cinq sets disputés, c’est fina­le­ment l’Américain qui a eu le dernier mot, à l’usure, en s’im­po­sant 6–3, 1–6, 6–7, 6–3, 6–4.

À l’issue de la rencontre, lors de son inter­view sur le court, Tien a tenu à remer­cier chaleu­reu­se­ment le public, resté en nombre malgré l’heure tardive. Un soutien qui, selon lui, a joué un rôle déter­mi­nant dans sa victoire.

Learner Tien after beating Jakub Mensik at the U.S. Open



“I wanna thank everyone here for staying this late. I think if this stadium was empty I’m really not sure if I’d win this match tonight. I’m very very grateful for everyone who stayed tonight. Thank you.” ❤️ pic.twitter.com/fcD9jWbaCH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 6, 2026

« Je veux remer­cier tout le monde ici d’être resté si tard. Je pense que si ce stade avait été vide, je ne suis vrai­ment pas sûr que j’au­rais remporté ce match ce soir. Je suis très, très recon­nais­sant envers tous ceux qui sont restés ce soir. Merci » a déclaré Learner Tien ;