Après avoir déclaré que Novak Djokovic pouvait encore remporter cinq à sept titres du Grand Chelem, l’an­cien 31e joueur mondial, Leif Shiras, a cette fois évoqué la moti­va­tion des joueurs russes pour l’US Open après leur exclu­sion de Wimbledon. Daniil Medvedev en tête.

« Je pense que Daniil Medvedev sera très motivé pour faire ses preuves. Je pense que beau­coup de Russes qui ont manqué Wimbledon pour­raient avoir un senti­ment de revanche et quelque chose de plus dans leur sac pour leur prochaine perfor­mance. Je pense qu’il a une très bonne chance et vous savez, après avoir gagné le titre, il a le public avec lui, donc quel­qu’un va devoir le faire tomber. »