On le sait les fameux show tv à l’américaine sont nombreux et toutes les chaines se bousculent pour avoir le privilège de recevoir sur leur plateau les vainqueurs de l’US Open. The Today Show diffusé sur NBC est un vrai must dans ce domaine.
September 8, 2025
Du coup, personne n’a été étonne de voir arriver Sabalenka et Alcaraz leur coupe dans les bras.
En revanche quand Aryna a répondu à sa première question en parlant de Jannik au lieu de Carlos on a senti un vent de panique. Vent de panique qui n’a duré qu’une seconde d’autant que l’Espagnol toujours aussi cool a préféré en rire alors que Sabalenka était sincèrement désolée.
Publié le mardi 9 septembre 2025 à 08:09