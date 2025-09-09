AccueilInsoliteL'énorme bourde de Sabalenka, la classe d'Alcaraz
Laurent Trupiano
On le sait les fameux show tv à l’amé­ri­caine sont nombreux et toutes les chaines se bous­culent pour avoir le privi­lège de rece­voir sur leur plateau les vain­queurs de l’US Open. The Today Show diffusé sur NBC est un vrai must dans ce domaine. 

Du coup, personne n’a été étonne de voir arriver Sabalenka et Alcaraz leur coupe dans les bras. 

En revanche quand Aryna a répondu à sa première ques­tion en parlant de Jannik au lieu de Carlos on a senti un vent de panique. Vent de panique qui n’a duré qu’une seconde d’au­tant que l’Espagnol toujours aussi cool a préféré en rire alors que Sabalenka était sincè­re­ment désolée.

Publié le mardi 9 septembre 2025 à 08:09

