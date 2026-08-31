Loïs Boisson peut avoir des regrets.

D’abord mal en point face à la locale, Emma Navarro, au premier tour de l’US Open, avant l’in­ter­rup­tion du match à cause de la pluie et son report pour le lende­main (lundi), la Française n’est pas passée loin d’une première victoire réfé­rence depuis plus d’un an.

Vainqueur du deuxième set après avoir sauvé trois balles de double break, le Française a ensuite fait la course en tête dans l’ul­time manche (2−1, break) avant de fina­le­ment s’in­cliner 6 jeux à 3 en ayant eu deux balles de break, à 3–3 et 3–5.

Passablement énervée suite à cette défaite rageante, l’ac­tuelle 237e mondiale a explosé sa raquette sur le court juste après la tradi­tion­nelle poignée de main dans un plan de caméra d’une terrible cruauté.

On peut en effet voir l’Américaine célé­brer sa victoire au premier plan et Loïs fracasser sa raquette au second.

Tennis player brea­king their racket in back­ground while winner cele­bra­ting in fore­ground. Player mad after losing, amazing camera work Navarro Boisson pic.twitter.com/2qJg4x7mbr — Ashley’s Media (@mediagnome16) August 31, 2026

C’est un peu l’his­toire du tennis résumé en quelques secondes…