Loïs Boisson peut avoir des regrets.
D’abord mal en point face à la locale, Emma Navarro, au premier tour de l’US Open, avant l’interruption du match à cause de la pluie et son report pour le lendemain (lundi), la Française n’est pas passée loin d’une première victoire référence depuis plus d’un an.
Vainqueur du deuxième set après avoir sauvé trois balles de double break, le Française a ensuite fait la course en tête dans l’ultime manche (2−1, break) avant de finalement s’incliner 6 jeux à 3 en ayant eu deux balles de break, à 3–3 et 3–5.
Passablement énervée suite à cette défaite rageante, l’actuelle 237e mondiale a explosé sa raquette sur le court juste après la traditionnelle poignée de main dans un plan de caméra d’une terrible cruauté.
On peut en effet voir l’Américaine célébrer sa victoire au premier plan et Loïs fracasser sa raquette au second.
Tennis player breaking their racket in background while winner celebrating in foreground. Player mad after losing, amazing camera work Navarro Boisson pic.twitter.com/2qJg4x7mbr— Ashley’s Media (@mediagnome16) August 31, 2026
C’est un peu l’histoire du tennis résumé en quelques secondes…
Publié le lundi 31 août 2026 à 22:33