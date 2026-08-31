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L’énorme craquage de Loïs Boisson après sa défaite au premier tour

Par
Thomas S
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Loïs Boisson peut avoir des regrets.

D’abord mal en point face à la locale, Emma Navarro, au premier tour de l’US Open, avant l’in­ter­rup­tion du match à cause de la pluie et son report pour le lende­main (lundi), la Française n’est pas passée loin d’une première victoire réfé­rence depuis plus d’un an.

Vainqueur du deuxième set après avoir sauvé trois balles de double break, le Française a ensuite fait la course en tête dans l’ul­time manche (2−1, break) avant de fina­le­ment s’in­cliner 6 jeux à 3 en ayant eu deux balles de break, à 3–3 et 3–5.

Passablement énervée suite à cette défaite rageante, l’ac­tuelle 237e mondiale a explosé sa raquette sur le court juste après la tradi­tion­nelle poignée de main dans un plan de caméra d’une terrible cruauté. 

On peut en effet voir l’Américaine célé­brer sa victoire au premier plan et Loïs fracasser sa raquette au second. 

C’est un peu l’his­toire du tennis résumé en quelques secondes…

Publié le lundi 31 août 2026 à 22:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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