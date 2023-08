Son nom ne vous dit peut‐être rien mais ce ne sera bientôt plus le cas après l’énorme coup réalisé par le Tricolore Titouan Droguet (actuel­le­ment 171e mondial), auteur jusqu’à présent d’un tournoi tota­le­ment fou sur cet US Open 2023.

Après avoir combattu pour se sortir des quali­fi­ca­tions face à des grands noms du circuit comme Cristian Garin ou encore Tennys Sandgren, le Tricolore de 22 ans, qui dispu­tait s’il vous plaît son tout premier match sur le circuit prin­cipal, a remis ça en s’of­frant le 18e joueur mondial, Lorenzo Musetti.

Tête de série numéro 18 et de plus en plus à l’aise sur dur, l’Italien faisait office de grand favori sur cette rencontre appa­rem­ment déséqui­li­brée. C’était sans compter sur la pugna­cité du Parisien (s’en­traî­nant à la French Touch Academy au Cap d’Agde) qui a fina­le­ment réussi à s’im­poser presque mira­cu­leu­se­ment au cinquième set alors qu’il était mené 2 sets à 1, 3–2, service Musetti dans le quatrième set, avant de remporter 10 des 12 jeux suivants. Stupéfiant !

Droguet l’emporte donc, 6–3, 0–6, 6–7(3), 6–3, 6–2 en plus de 3h40 de jeu et retrou­vera un autre qualifié au second tour, le Tchèque Jakub Mensik (206e), seule­ment âgé de 17 ans et tombeur du Français Grégoire Barrère.

De quoi rêver d’un possible premier troi­sième tour en Grand Chelem pour son tout premier tournoi…