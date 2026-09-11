Accueil US Open

« Les caméras étaient inter­dites mais imaginez la scène : Alcaraz, après sa défaite contre Shelton, a pris le temps de remer­cier tout le personnel présent – le respon­sable des entraî­ne­ments, l’agent de sécu­rité – avant de s’en aller au petit matin », raconte Jon Wertheim

Par
Thomas S
-
422

Rafael Nadal n’est pas l’idole de Carlos Alcaraz pour rien.

Connu pour sa gentillesse et son respect envers chaque membre du personnel des tour­nois auxquels il parti­ci­pait, l’homme aux 14 Roland‐Garros semble avoir forte­ment inspiré son jeune compatriote. 

Après avoir quitté le court avec un grand sourire, malgré sa défaite en cinq sets en quarts de finale de l’US Open contre Ben Shelton, le cham­pion espa­gnol a visi­ble­ment continué de diffuser sa bonne humeur dans les vestiaires, même à l’abris des caméras.

La scène est racontée par le célèbre jour­na­liste améri­cain, Jon Wertheim, sur Twitter. 

« Les caméras sont inter­dites dans les vestiaires de l’US Open mais imaginez la scène : 4 h 30 du matin, Carlos Alcaraz est assis sur son banc après sa défaite en quarts de finale. Des membres du personnel du tournoi entrent pour prendre de ses nouvelles. Il sourit, se lève d’un bond et dit : « Merci pour cette oppor­tu­nité. ». Il remercie ensuite tout le personnel présent – le respon­sable des entraî­ne­ments, l’agent de sécu­rité – avant de s’en aller dans la nuit/au petit matin. »

La classe, tout simplement. 

Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 19:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥