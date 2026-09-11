Rafael Nadal n’est pas l’idole de Carlos Alcaraz pour rien.

Connu pour sa gentillesse et son respect envers chaque membre du personnel des tour­nois auxquels il parti­ci­pait, l’homme aux 14 Roland‐Garros semble avoir forte­ment inspiré son jeune compatriote.

Après avoir quitté le court avec un grand sourire, malgré sa défaite en cinq sets en quarts de finale de l’US Open contre Ben Shelton, le cham­pion espa­gnol a visi­ble­ment continué de diffuser sa bonne humeur dans les vestiaires, même à l’abris des caméras.

La scène est racontée par le célèbre jour­na­liste améri­cain, Jon Wertheim, sur Twitter.

No cameras permitted in @usopen locker room, but picture the scene :

4:30 a.m , Carlos Alcaraz is on his bench after QF loss. Tournament personnel goes in to check on him. He is smiling, pops up, and says “thank you for the stage.” Proceeds to thank all the remai­ning staff -… — Jon Wertheim (@jon_wertheim) September 11, 2026

« Les caméras sont inter­dites dans les vestiaires de l’US Open mais imaginez la scène : 4 h 30 du matin, Carlos Alcaraz est assis sur son banc après sa défaite en quarts de finale. Des membres du personnel du tournoi entrent pour prendre de ses nouvelles. Il sourit, se lève d’un bond et dit : « Merci pour cette oppor­tu­nité. ». Il remercie ensuite tout le personnel présent – le respon­sable des entraî­ne­ments, l’agent de sécu­rité – avant de s’en aller dans la nuit/au petit matin. »

La classe, tout simplement.