Rafael Nadal n’est pas l’idole de Carlos Alcaraz pour rien.
Connu pour sa gentillesse et son respect envers chaque membre du personnel des tournois auxquels il participait, l’homme aux 14 Roland‐Garros semble avoir fortement inspiré son jeune compatriote.
Après avoir quitté le court avec un grand sourire, malgré sa défaite en cinq sets en quarts de finale de l’US Open contre Ben Shelton, le champion espagnol a visiblement continué de diffuser sa bonne humeur dans les vestiaires, même à l’abris des caméras.
La scène est racontée par le célèbre journaliste américain, Jon Wertheim, sur Twitter.
No cameras permitted in @usopen locker room, but picture the scene :— Jon Wertheim (@jon_wertheim) September 11, 2026
4:30 a.m , Carlos Alcaraz is on his bench after QF loss. Tournament personnel goes in to check on him. He is smiling, pops up, and says “thank you for the stage.” Proceeds to thank all the remaining staff -…
« Les caméras sont interdites dans les vestiaires de l’US Open mais imaginez la scène : 4 h 30 du matin, Carlos Alcaraz est assis sur son banc après sa défaite en quarts de finale. Des membres du personnel du tournoi entrent pour prendre de ses nouvelles. Il sourit, se lève d’un bond et dit : « Merci pour cette opportunité. ». Il remercie ensuite tout le personnel présent – le responsable des entraînements, l’agent de sécurité – avant de s’en aller dans la nuit/au petit matin. »
La classe, tout simplement.
Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 19:51