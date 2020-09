Enfin, doivent se dire les joueurs français bloqués dans leur chambre d’hôtel depuis le test positif au COVID-19 de Benoît Paire. Placés en quarantaine pendant une dizaine de jours, Adrian Mannarino, Kristina Mladenovic, Richard Gasquet, Grégoire Barrère, Édouard Roger-Vasselin et les Belges Kirsten Flipkens et Ysaline Bonaventure ont été autorisés à quitter New York. L’USTA, la fédération américaine, a par ailleurs précisé que « six prendront leur vol ce jeudi soir, six autres vendredi » alors que Benoît Paire est déjà arrivé à Rome. Adrian Mannarino l’a rejoint il y a quelques heures d’après son compte Instagram. Un épisode qui se termine enfin mais qui pourrait révéler des d’autres surprises dans les prochains jours.

Sorti d’une quarantaine, @AdrianMannarino en reprend une autre de suite. Mais pour 24 heures seulement. Et le cadre est moins étouffant !#ibi20 pic.twitter.com/FWHRVIMqL7 — Eric Salliot (@ericsalliot) September 11, 2020