Novak Djokovic avait provoqué une petite frayeur chez ses fans hier en mettant fin à son entraînement après seulement trois jeux disputés face à Zizou Bergs.
Mais les nouvelles images apparues ce jeudi sont plutôt rassurantes concernant l’état de forme du champion serbe. De retour à l’entraînement sur le court Arthur‐Ashe, cette fois à l’ombre, Djokovic a partagé une séance particulièrement intense avec Alexander Zverev.
Les deux hommes ont disputé de nombreux points très accrochés et, au moment de mettre un terme à la session, le numéro 2 mondial menait 5–4, sans qu’aucun break n’ait été réalisé.
Djokovic semblait très bien se déplacer sur le court et paraît donc accélérer progressivement sa préparation afin d’être fin prêt pour le début du tournoi dans trois jours.
En attendant, le Serbe aura forcément un œil attentif sur le tirage au sort de l’US Open, qui aura lieu ce jeudi.
Publié le jeudi 27 août 2026 à 11:31