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Les images rassu­rantes de Novak Djokovic qui accroche Zverev à trois jours du début de l’US Open !

Par
Antoine Touchard
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Novak Djokovic avait provoqué une petite frayeur chez ses fans hier en mettant fin à son entraî­ne­ment après seule­ment trois jeux disputés face à Zizou Bergs.

Mais les nouvelles images appa­rues ce jeudi sont plutôt rassu­rantes concer­nant l’état de forme du cham­pion serbe. De retour à l’entraînement sur le court Arthur‐Ashe, cette fois à l’ombre, Djokovic a partagé une séance parti­cu­liè­re­ment intense avec Alexander Zverev.

Les deux hommes ont disputé de nombreux points très accro­chés et, au moment de mettre un terme à la session, le numéro 2 mondial menait 5–4, sans qu’aucun break n’ait été réalisé.

Djokovic semblait très bien se déplacer sur le court et paraît donc accé­lérer progres­si­ve­ment sa prépa­ra­tion afin d’être fin prêt pour le début du tournoi dans trois jours.

En atten­dant, le Serbe aura forcé­ment un œil attentif sur le tirage au sort de l’US Open, qui aura lieu ce jeudi.

Publié le jeudi 27 août 2026 à 11:31

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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