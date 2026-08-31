Novak Djokovic a connu l’enfer lors de ce premier tour. L’ombre de lui‐même physiquement dès le début du match, constamment en manque de repères et d’énergie, le Serbe n’a pourtant jamais voulu jeter l’éponge, repoussant ses limites jusqu’à un cinquième set décisif.
C’est à ce moment‐là qu’il a fini par craquer. Incapable de retenir toute la frustration et la déception accumulées, notamment celle de ne pas pouvoir évoluer à son meilleur niveau, Djokovic a laissé ses émotions prendre le dessus. Dans son documentaire, il expliquait que le jour où cela lâcherait, ce serait davantage mentalement que physiquement. Cette fois, malheureusement, le corps et l’esprit ont fini par céder.
Mené 3–0 dans le cinquième set, après un superbe point lui permettant de revenir à 3–1, le Serbe n’a tout simplement plus réussi à contenir ses émotions. Au fond du terrain, Novak Djokovic a fondu en larmes, totalement submergé par ce qu’il était en train de vivre.
Que ça fait mal de le voir comme ça…
Publié le lundi 31 août 2026 à 08:07