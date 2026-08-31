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Les images tota­le­ment boule­ver­santes de Novak Djokovic en larmes sur le court

Par
Antoine Touchard
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Novak Djokovic a connu l’enfer lors de ce premier tour. L’ombre de lui‐même physi­que­ment dès le début du match, constam­ment en manque de repères et d’énergie, le Serbe n’a pour­tant jamais voulu jeter l’éponge, repous­sant ses limites jusqu’à un cinquième set décisif.

C’est à ce moment‐là qu’il a fini par craquer. Incapable de retenir toute la frus­tra­tion et la décep­tion accu­mu­lées, notam­ment celle de ne pas pouvoir évoluer à son meilleur niveau, Djokovic a laissé ses émotions prendre le dessus. Dans son docu­men­taire, il expli­quait que le jour où cela lâche­rait, ce serait davan­tage menta­le­ment que physi­que­ment. Cette fois, malheu­reu­se­ment, le corps et l’esprit ont fini par céder.

Mené 3–0 dans le cinquième set, après un superbe point lui permet­tant de revenir à 3–1, le Serbe n’a tout simple­ment plus réussi à contenir ses émotions. Au fond du terrain, Novak Djokovic a fondu en larmes, tota­le­ment submergé par ce qu’il était en train de vivre.

Que ça fait mal de le voir comme ça…

Publié le lundi 31 août 2026 à 08:07

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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