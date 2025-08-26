Invitée par l’US Open, Venus Williams est tombée avec les honneurs face à Karolina Muchova (13e mondiale) au premier tour du Grand Chelem new‐yorkais : 6–3, 2–6, 6–1.

Très émue lors de son passage en confé­rence de presse, la légende de 45 ans a évoqué son travail ces derniers mois pour revenir sur le circuit.

« Mon équipe et moi avons travaillé aussi dur et aussi vite que possible. Nous n’avons litté­ra­le­ment pris aucun jour de congé. Je ne suis pas allée dîner. Je n’ai pas vu mes amis. Je n’ai rien fait d’autre que m’en­traîner aussi dur que possible pendant trois mois. À chaque match que je n’ai pas gagné, j’ai essayé de revenir en arrière, d’en tirer des leçons et de m’améliorer. »