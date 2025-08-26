Invitée par l’US Open, Venus Williams est tombée avec les honneurs face à Karolina Muchova (13e mondiale) au premier tour du Grand Chelem new‐yorkais : 6–3, 2–6, 6–1.
Très émue lors de son passage en conférence de presse, la légende de 45 ans a évoqué son travail ces derniers mois pour revenir sur le circuit.
« Mon équipe et moi avons travaillé aussi dur et aussi vite que possible. Nous n’avons littéralement pris aucun jour de congé. Je ne suis pas allée dîner. Je n’ai pas vu mes amis. Je n’ai rien fait d’autre que m’entraîner aussi dur que possible pendant trois mois. À chaque match que je n’ai pas gagné, j’ai essayé de revenir en arrière, d’en tirer des leçons et de m’améliorer. »
Publié le mardi 26 août 2025 à 18:38