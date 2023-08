En grande diffi­culté depuis de longs mois, malgré quelques rares éclair­cies (comme son 3e tour à Roland‐Garros), Diego Schwartzman va quitter le top 120 suite à sa défaite au premier tour de l’US Open contre le Français Arthur Rinderknech (6−3, 6–4, 6–2).

Dans des propos rapportés par elgrafico.com, l’Argentin a fait une décla­ra­tion remar­quée sur sa performance.

« Mes senti­ments sont vrai­ment mauvais, des choses très moches me viennent à l’es­prit en ce moment parce que ma perfor­mance a été terrible, non seule­ment sur le plan du tennis, mais aussi en termes de concen­tra­tion et d’at­ti­tude. L’année est compli­quée et ce match en est le reflet ; je méri­tais vrai­ment de terminer la saison du Grand Chelem avec une telle perfor­mance. Au cours des deux derniers mois, je me sentais un peu mieux, mais aujourd’hui, je suis revenu à la pire situa­tion possible. Je ne pense pas avoir déjà été aussi mauvais en Grand Chelem dans toute ma carrière professionnelle »