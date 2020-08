Malgré un tableau féminin amputé de nombreuses stars, malgré l’absence de Rafael Nadal, les organisateurs de l’US Open ont décidé de positiver. Une méthode plutôt rare par les temps qui courent. « Par rapport au contexte et les contraintes qui lui sont liés, je ne peux être qu’heureux. Cela va au delà de nos espérances, c’est la vérité » a expliqué Mike Dowse, le directeur de l’USTA. Plutôt que se plaindre, il semble bien que l’USTA depuis le début de cette crise soit en mission : « Notre but est toujours de pouvoir rendre les fans de tennis heureux, de leur proposer du tennis de haut-niveau.Ce sera le cas pour cette édition. Nous sommes donc satisfaits et continueront à donner le maximum pour que tout se passe bien ».

C’est donc finalement aux Etats-Unis que le tennis va reprendre vie, et ce symbole, l’USTA y tenait vraiment vu les efforts consentis pour parvenir à trouver des solutions sanitaires pour rassurer le maximum de champions.