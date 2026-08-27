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Les parcours poten­tiels de Djokovic, Alcaraz et Zverev jusqu’à un poten­tiel titre

Par
Baptiste Mulatier
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Le tirage au sort de l’US Open a eu lieu ce jeudi à New‐York. 

La prin­ci­pale infor­ma­tion pour le tennis fran­çais n’est autre que le tirage très diffi­cile pour Arthur Fils, tout récent vain­queur du Masters 1000 de Cincinnati. 

A noter égale­ment que Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se retrouvent dans la même partie de tableau, et pour­raient poten­tiel­le­ment s’af­fronter en demi‐finales. 

Arthur Fils, Ben Shelton, Tommy Paul ou encore Daniil Medvedev sont du même côté, tandis que Rafael Jodar, Alex de Minaur, Felix Auger‐Aliassime ou encore Lorenzo Musetti se situent dans l’autre partie de tableau avec Alexander Zverev. 

Tenant du titre et absent depuis avril à cause de sa bles­sure au poignet droit, Alcaraz affron­tera Roman Safiullin (98e mondial) pour son grand retour.

Le parcours poten­tiel de Carlos Alcaraz : 

Le parcours poten­tiel de Novak Djokovic : 

Le parcours poten­tiel d’Alexander Zverev : 

Les chocs au premier tour : 

Le tableau complet de l’US Open : 

J‑3 avant le début des hostilités ! 

Publié le jeudi 27 août 2026 à 18:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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