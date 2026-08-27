Le tirage au sort de l’US Open a eu lieu ce jeudi à New‐York.

La prin­ci­pale infor­ma­tion pour le tennis fran­çais n’est autre que le tirage très diffi­cile pour Arthur Fils, tout récent vain­queur du Masters 1000 de Cincinnati.

A noter égale­ment que Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se retrouvent dans la même partie de tableau, et pour­raient poten­tiel­le­ment s’af­fronter en demi‐finales.

Arthur Fils, Ben Shelton, Tommy Paul ou encore Daniil Medvedev sont du même côté, tandis que Rafael Jodar, Alex de Minaur, Felix Auger‐Aliassime ou encore Lorenzo Musetti se situent dans l’autre partie de tableau avec Alexander Zverev.

Tenant du titre et absent depuis avril à cause de sa bles­sure au poignet droit, Alcaraz affron­tera Roman Safiullin (98e mondial) pour son grand retour.

Le parcours poten­tiel de Carlos Alcaraz :

🇺🇸 Camino poten­cial de Carlos Alcaraz en el @usopen 2026 :



1R – Safiullin

2R – Faria/Brooksby

3R – Arnaldi

4R – Bublik/Paul/Tirante

QF – Shelton/Fils/Norrie/Lehecka

SF – Djokovic/Medvedev/Nakashima/Rublev

F – Zverev/Musetti/Cobolli/Mensik/FAA pic.twitter.com/usdkCERgkO — Germán R. Abril (@gerebit0) August 27, 2026

Le parcours poten­tiel de Novak Djokovic :

🚨🇷🇸🇺🇸 Novak Djokovic’s 2026 US Open draw :



R1 – Navone

R2 – Berrettini/Wawrinka

R3 – Etcheverry/Landaluce

R4 – Nakashima/Rublev/Michelsen

QF – Medvedev/Tiafoe/Vacherot/Rinderknech

SF – Alcaraz/Shelton/Fils/Bublik

F – Zverev/Auger‐Aliassime/Cobolli/De Minaur/Fritz pic.twitter.com/tVxdFrWJge — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 27, 2026

Le parcours poten­tiel d’Alexander Zverev :

The projected path for top‐seeded Alexander Zverev to win the title 🛣️ pic.twitter.com/0W7Iy7UNKH — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2026

Les chocs au premier tour :

My R1 picks from the #USOpen draw



Berrettini vs Wawrinka

Fils vs Tsitsipas

Musetti vs Fery

Jodar vs Kokkinakis

Borges vs Tien

Kecmanovic vs Shapovalov — James Gray (@jamesgraysport) August 27, 2026

Le tableau complet de l’US Open :

US Open Women’s Singles Main Draw pic.twitter.com/C99JhkAOg4 — edgeAI (@edgeAIapp) August 27, 2026

J‑3 avant le début des hostilités !