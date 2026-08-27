Le tirage au sort de l’US Open a eu lieu ce jeudi à New‐York.
La principale information pour le tennis français n’est autre que le tirage très difficile pour Arthur Fils, tout récent vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati.
A noter également que Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se retrouvent dans la même partie de tableau, et pourraient potentiellement s’affronter en demi‐finales.
Arthur Fils, Ben Shelton, Tommy Paul ou encore Daniil Medvedev sont du même côté, tandis que Rafael Jodar, Alex de Minaur, Felix Auger‐Aliassime ou encore Lorenzo Musetti se situent dans l’autre partie de tableau avec Alexander Zverev.
Tenant du titre et absent depuis avril à cause de sa blessure au poignet droit, Alcaraz affrontera Roman Safiullin (98e mondial) pour son grand retour.
Le parcours potentiel de Carlos Alcaraz :
🇺🇸 Camino potencial de Carlos Alcaraz en el @usopen 2026 :— Germán R. Abril (@gerebit0) August 27, 2026
1R – Safiullin
2R – Faria/Brooksby
3R – Arnaldi
4R – Bublik/Paul/Tirante
QF – Shelton/Fils/Norrie/Lehecka
SF – Djokovic/Medvedev/Nakashima/Rublev
F – Zverev/Musetti/Cobolli/Mensik/FAA pic.twitter.com/usdkCERgkO
Le parcours potentiel de Novak Djokovic :
🚨🇷🇸🇺🇸 Novak Djokovic’s 2026 US Open draw :— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 27, 2026
R1 – Navone
R2 – Berrettini/Wawrinka
R3 – Etcheverry/Landaluce
R4 – Nakashima/Rublev/Michelsen
QF – Medvedev/Tiafoe/Vacherot/Rinderknech
SF – Alcaraz/Shelton/Fils/Bublik
F – Zverev/Auger‐Aliassime/Cobolli/De Minaur/Fritz pic.twitter.com/tVxdFrWJge
Le parcours potentiel d’Alexander Zverev :
The projected path for top‐seeded Alexander Zverev to win the title 🛣️ pic.twitter.com/0W7Iy7UNKH— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2026
Les chocs au premier tour :
My R1 picks from the #USOpen draw— James Gray (@jamesgraysport) August 27, 2026
Berrettini vs Wawrinka
Fils vs Tsitsipas
Musetti vs Fery
Jodar vs Kokkinakis
Borges vs Tien
Kecmanovic vs Shapovalov
Le tableau complet de l’US Open :
US Open Women’s Singles Main Draw pic.twitter.com/C99JhkAOg4— edgeAI (@edgeAIapp) August 27, 2026
J‑3 avant le début des hostilités !
Publié le jeudi 27 août 2026 à 18:38