« Zverev‐Shelton, ce n’est pas une finale qui me fait rêver. Tu as un bourrin qui sert à 254 km/h contre un mec qui lime », a déclaré l’ex‐11e joueuse mondiale et actuelle capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, Alizé Cornet, dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC.

Des propos qui ont suscité de nombreuses réac­tions sur les réseaux sociaux, notam­ment de la part du média Avantage Tennis.

Ben Shelton sert à 240, ça lui donne des points gratuits, il doit se priver pour plaire à une joueuse qui faisait 1000 fois moins rêver les foules ??? — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) September 12, 2026

« La finale est évidem­ment moins sexy qu’un Alcaraz‐Sinner, mais l’opposition Zverev‐Shelton est très inté­res­sante pour une finale d’US Open. Et c’est vrai­ment une honte de traiter Ben Shelton de ‘bourrin’ quand on est une ancienne joueuse… Ben Shelton sert à 240, ça lui donne des points gratuits, il doit se priver pour plaire à une joueuse qui faisait 1000 fois moins rêver les foules ? », a écrit le compte suivi par près de 9 000 personnes sur X.