« Zverev‐Shelton, ce n’est pas une finale qui me fait rêver. Tu as un bourrin qui sert à 254 km/h contre un mec qui lime », a déclaré l’ex‐11e joueuse mondiale et actuelle capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, Alizé Cornet, dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC.
Des propos qui ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, notamment de la part du média Avantage Tennis.
Ben Shelton sert à 240, ça lui donne des points gratuits, il doit se priver pour plaire à une joueuse qui faisait 1000 fois moins rêver les foules ???— Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) September 12, 2026
« La finale est évidemment moins sexy qu’un Alcaraz‐Sinner, mais l’opposition Zverev‐Shelton est très intéressante pour une finale d’US Open. Et c’est vraiment une honte de traiter Ben Shelton de ‘bourrin’ quand on est une ancienne joueuse… Ben Shelton sert à 240, ça lui donne des points gratuits, il doit se priver pour plaire à une joueuse qui faisait 1000 fois moins rêver les foules ? », a écrit le compte suivi par près de 9 000 personnes sur X.
Publié le samedi 12 septembre 2026 à 19:08