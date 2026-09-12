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Les propos d’Alizé Cornet font parler : « C’est vrai­ment une honte de traiter Ben Shelton de bourrin quand on est une ancienne joueuse »

Par
Baptiste Mulatier
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« Zverev‐Shelton, ce n’est pas une finale qui me fait rêver. Tu as un bourrin qui sert à 254 km/h contre un mec qui lime », a déclaré l’ex‐11e joueuse mondiale et actuelle capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, Alizé Cornet, dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC.

Des propos qui ont suscité de nombreuses réac­tions sur les réseaux sociaux, notam­ment de la part du média Avantage Tennis. 

« La finale est évidem­ment moins sexy qu’un Alcaraz‐Sinner, mais l’opposition Zverev‐Shelton est très inté­res­sante pour une finale d’US Open. Et c’est vrai­ment une honte de traiter Ben Shelton de ‘bourrin’ quand on est une ancienne joueuse… Ben Shelton sert à 240, ça lui donne des points gratuits, il doit se priver pour plaire à une joueuse qui faisait 1000 fois moins rêver les foules ? », a écrit le compte suivi par près de 9 000 personnes sur X. 

Publié le samedi 12 septembre 2026 à 19:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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