« Le Novak de 2025 battrait le Novak de 2015. » Cet avis controversé de James Blake est loin de faire l’unanimité, comme en témoigne cette réaction du journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break.
« Avec tout le respect que je dois à l’opinion de chacun, je ne suis ABSOLUMENT pas d’accord avec cela. Ce Nole était une bête. Il a remporté 3 Grands Chelems, 6 Masters 1000 et les Finales ATP. À mon avis, il n’y a aucune comparaison possible. »
Publié le jeudi 28 août 2025 à 20:46