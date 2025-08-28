« Le Novak de 2025 battrait le Novak de 2015. » Cet avis contro­versé de James Blake est loin de faire l’una­ni­mité, comme en témoigne cette réac­tion du jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

James Blake ha dicho lo siguiente :



🗣️ « El Novak Djokovic de 2025 ganaría el Novak Djokovic de 2015 ».



Con todo el respeto para las opiniones de cada uno, pero no estoy para NADA de acuerdo con eso.



Aquel Nole era una bestia. Ganó 3 Grand Slams, 6 M1000 y las ATP Finals.



No… pic.twitter.com/15Tpc8ruFA — José Morón (@jmgmoron) August 28, 2025

« Avec tout le respect que je dois à l’opi­nion de chacun, je ne suis ABSOLUMENT pas d’ac­cord avec cela. Ce Nole était une bête. Il a remporté 3 Grands Chelems, 6 Masters 1000 et les Finales ATP. À mon avis, il n’y a aucune compa­raison possible. »