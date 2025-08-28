AccueilUS OpenLes propos de Blake sur Djokovic font parler : "Avec tout le...
US Open

Les propos de Blake sur Djokovic font parler : « Avec tout le respect que je dois à l’opi­nion de chacun, je ne suis abso­lu­ment pas d’ac­cord avec cela », lâche José Moron

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

9978

« Le Novak de 2025 battrait le Novak de 2015. » Cet avis contro­versé de James Blake est loin de faire l’una­ni­mité, comme en témoigne cette réac­tion du jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

« Avec tout le respect que je dois à l’opi­nion de chacun, je ne suis ABSOLUMENT pas d’ac­cord avec cela. Ce Nole était une bête. Il a remporté 3 Grands Chelems, 6 Masters 1000 et les Finales ATP. À mon avis, il n’y a aucune compa­raison possible. »

Publié le jeudi 28 août 2025 à 20:46

Article précédent
La grosse déci­sion d’Ugo Humbert après sa défaite au premier tour
Article suivant
Rublev sur son coach, Marat Safin, après sa victoire au 2e tour : « Tant que je suis prêt à écouter et à travailler, il est prêt à m’aider »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.