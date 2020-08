Court Arthur Ashe

A partir de 12h (18h, heure française)

[1] Karolina Pliskova (CZE) bat Anhelina Kalinina (UKR) 6-4 6-0

Kevin Anderson (RSA) vs [5] Alexander Zverev (GER)

A partir de 19h (1h, heure française)

[1] Novak Djokovic (SRB) vs Damir Dzumhur (BIH)

[4] Naomi Osaka (JPN) vs Misaki Doi (JPN)

Court Louis Armstrong Stadium

A partir de 11h (17h, heure française)

[17] Angelique Kerber (GER) bat Ajla Tomlijanovic (AUS) 6-4 6-4

[12] Denis Shapovalov (CAN) vs Sebastian Korda (USA)

Cori Gauff (USA) vs [31] Anastasija Sevastova (LAT)

Steve Johnson (USA) vs [16] John Isner (USA)

Tatjana Maria (GER) vs [13] Alison Riske (USA)

Court 4

A partir de 11h (17h, heure française)

Aliaksandra Sasnovich (BLR) bat Francesca Di Lorenzo (USA) 2-6 7-6(6) 6-0

[32] Adrian Mannarino (FRA) vs Lorenzo Sonego (ITA)

[24] Magda Linette (POL) vs Maddison Inglis (AUS)

Madison Brengle (USA) vs Lesia Tsurenko (UKR)

Pedro Martinez (ESP) vs [28] Jan-Lennard Struff (GER)

Court 5

A partir de 11h (17h, heure française)

[9] Diego Schwartzman (ARG) vs Cameron Norrie (GBR)

Dominik Köpfer (GER) vs [19] Taylor Fritz (USA)

Kyle Edmund (GBR) vs Alexander Bublik (KAZ)

Robin Montgomery (USA) vs Yulia Putintseva (KAZ,23)

Marie Bouzkova (CZE) vs Jessica Pegula (USA)

Court 6

A partir de 11h (17h, heure française)

Stefano Travaglia (ITA) vs Jordan Thompson (AUS)

Peter Gojowczyk (GER) vs [24] Hubert Hurkacz (POL)

Kateryna Kozlova (UKR) vs Whitney Osuigwe (USA)

Viktorija Golubic (SUI) vs Vera Lapko (BLR)

Irina Khromacheva (RUS) vs Shelby Rogers (USA)

Court 7

A partir de 11h (17h, heure française)

[12] Marketa Vondrousova (CZE) bat Greet Minnen (BEL) 6-1 6-4

Jasmine Paolini (ITA) vs Caroline Garcia (FRA)

Mohammed Safwat (EGY) vs Gilles Simon (FRA)

Marcos Giron (USA) vs Marc Polmans (AUS)

[32] Rebecca Peterson (SWE) vs Kristen Flipkens (BEL)

Court 8

A partir de 11h (17h, heure française)

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) vs Dennis Novak (AUT)

Paolo Lorenzi (ITA) vs Brandon Nakashima (USA)

Usue Maitane Arconada (USA) vs Kaja Juvan (SLO)

Astra Sharma (AUS) vs [19] Dayana Yastremska (UKR)

Joao Sousa (POR) vs Michael Mmoh (USA)

Court 9

A partir 11h (heure française)

Juan Ignacio Londero (ARG) bat Evgeny Donskoy (RUS) 6-3 6-3 7-5

Caroline Dolehide (USA) vs Anna-Lena Fredsam (GER)

Maxime Cressy (USA) vs Jozef Kovalik (SVK)

Frederico Gaio (ITA) vs Ricardas Berankis (LTU)

[11] Elena Rybakina (KAZ) vs Katarina Zavatska (UKR)

Court 11

A partir de 11h (17h, heure française)

[27] Borna Coric (CRO) bat Pablo Andújar (ESP) 7-5 6-3 6-1

[20] Pablo Carreno-Busta (ESP) vs Yasutaka Uchiyama (JPN)

Tereza Martincova (CZE) vs [8] Petra Martic (CRO)

Ulises Blanch (USA) vs [13] Cristian Garin (CHI)

Anna Blinkova (RUS) vs [28] Jennifer Brady (USA)

Court 12

A partir de 11h (17h, heure française)

Egor Gerasimov (BLR) bat [18] Dusan Lajovic (SRB) 6-1 4-6 6-4 6-4

Jack Sock (USA) vs Pablo Cuevas (URU)

Kateryna Bondarenko (UKR) vs Allie Kiick (USA)

[26] Filip Krajinovic (SRB) vs Mikael Ymer (SWE)

Ann Li (USA) vs Arantxa Rus (NED)

Court 14

A partir de 11h (17h, heure française)

Jason Jung (TPE) vs Federico Coria (ARG)

Mitchell Krueger (USA) vs Pedro Sousa (POR)

Thai-Son Kwiatkowski (USA) vs Soonwoo Kwon (KOR)

Catherine Bellis (USA) vs Tamara Korpatsch (GER)

Camilia Giorgi (ITA) vs Alison Van Uytvanck (BEL)

Court 15

A partir de 11h (17h, heure française)

Varvara Gracheva (RUS) bat Paula Badosa (ESP) 6-4 7-5

Danka Kovinic (MNE) vs Lizette Cabrera (AUS)

Marta Kostyuk (UKR) vs Daria Kasatkina (RUS)

Attila Balazs (HUN) vs Mikhaïl Kukushkin (KAZ)

Lloyd Harris (RSA) vs Marco Cecchinato (ITA)

Court 17

A partir de 11h (17h, heure française)

Kristiana Mladenovic bat Hailey Baptiste (USA) 7-5 6-2

Irina Camelia Begu (ROU) vs [6] Petra Kvitova (CZE)

[4] Stefanos Tsitsipas (GRE) vs Albert Ramos Vinolas (ESP)

Danielle Collins (USA) vs [14] Anett Kontaveit (EST)

Reilly Opelka (USA) vs [7] David Goffin (BEL)