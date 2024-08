Naomi Osaka fait un retour sur les courts plutôt réussi en 2024, même si la Japonaise est encore loin d’avoir retrouvé son meilleur niveau.

L’ancienne numéro 1 mondiale semble tout de même avoir une bien meilleure maîtrise de ses émotions sur et en dehors du court, elle qui est connue pour être une joueuse émotion­nel­le­ment instable.

Elle a d’ailleurs révélé dans un récent épisode du podcast Tennis Insider Club que les critiques qu’elle avait subi après son premier sacre à l’US Open en 2018, et sa victoire face à Serena Williams, l’avaient affec­tées pendant longtemps.

« Après avoir remporté mon premier US Open (2018), je suis allée sur les réseaux sociaux et la nuit suivant ma victoire, j’ai reçu un mauvais trai­te­ment et j’ai lu beau­coup de gens dire que je ne méri­tais pas de gagner. Oh mon Dieu ! Je me souviens que j’ai commencé à beau­coup pleurer. Et j’y pense encore beau­coup. Honnêtement, main­te­nant, les critiques des gens) ne me dérange plus et je les vois à peine de toute façon. Mais quand je pense au passé, c’est très douloureux. »