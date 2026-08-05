L’US Open approche à grands pas et, une fois encore, le dernier Grand Chelem de la saison promet d’être riche en rebondissements. Entre l’incertitude autour du retour de Carlos Alcaraz et les derniers tours de piste annoncés de plusieurs légendes du circuit, l’édition 2026 s’annonce particulièrement captivante.
Dans ce contexte, la Fédération française de tennis a dévoilé les bénéficiaires de ses traditionnelles wild‐cards. Sans surprise, Gaël Monfils hérite de l’invitation pour le tableau masculin même si Arthur Gea pouvait y prétendre…
Chez les dames, c’est Léolia Jeanjean qui décroche le précieux sésame. Récompensée pour sa très belle saison, la Française tentera de confirmer sa progression sur la scène new‐yorkaise.
Reste désormais à savoir si les deux Tricolores sauront saisir cette opportunité et réaliser un beau parcours à Flushing Meadows, début septembre.
Publié le mercredi 5 août 2026 à 11:28