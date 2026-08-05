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Les wild‐cards fran­çaises de l’US Open dévoi­lées… et ça va faire réagir !

Par
Antoine Touchard
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L’US Open approche à grands pas et, une fois encore, le dernier Grand Chelem de la saison promet d’être riche en rebon­dis­se­ments. Entre l’in­cer­ti­tude autour du retour de Carlos Alcaraz et les derniers tours de piste annoncés de plusieurs légendes du circuit, l’édi­tion 2026 s’an­nonce parti­cu­liè­re­ment captivante.

Dans ce contexte, la Fédération fran­çaise de tennis a dévoilé les béné­fi­ciaires de ses tradi­tion­nelles wild‐cards. Sans surprise, Gaël Monfils hérite de l’in­vi­ta­tion pour le tableau masculin même si Arthur Gea pouvait y prétendre…

Chez les dames, c’est Léolia Jeanjean qui décroche le précieux sésame. Récompensée pour sa très belle saison, la Française tentera de confirmer sa progres­sion sur la scène new‐yorkaise.

Reste désor­mais à savoir si les deux Tricolores sauront saisir cette oppor­tu­nité et réaliser un beau parcours à Flushing Meadows, début septembre.

Publié le mercredi 5 août 2026 à 11:28

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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