L’US Open approche à grands pas et, une fois encore, le dernier Grand Chelem de la saison promet d’être riche en rebon­dis­se­ments. Entre l’in­cer­ti­tude autour du retour de Carlos Alcaraz et les derniers tours de piste annoncés de plusieurs légendes du circuit, l’édi­tion 2026 s’an­nonce parti­cu­liè­re­ment captivante.

Dans ce contexte, la Fédération fran­çaise de tennis a dévoilé les béné­fi­ciaires de ses tradi­tion­nelles wild‐cards. Sans surprise, Gaël Monfils hérite de l’in­vi­ta­tion pour le tableau masculin même si Arthur Gea pouvait y prétendre…

🚨 OFFICIEL ! La FFT accorde les wild‐cards de réci­pro­cité pour l’US Open à Gaël Monfils et Léolia Jeanjean. 🇺🇸🎟️



Demi‐finaliste en 2016, le Français dispu­tera pour la dernière fois le Grand Chelem améri­cain. 👋 pic.twitter.com/wBj4ZtUxV9 — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) August 5, 2026

Chez les dames, c’est Léolia Jeanjean qui décroche le précieux sésame. Récompensée pour sa très belle saison, la Française tentera de confirmer sa progres­sion sur la scène new‐yorkaise.

Reste désor­mais à savoir si les deux Tricolores sauront saisir cette oppor­tu­nité et réaliser un beau parcours à Flushing Meadows, début septembre.