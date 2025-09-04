AccueilUS OpenL'étonnant coup de gueule de Brad Gilbert : "Il devrait y avoir...
L’étonnant coup de gueule de Brad Gilbert : « Il devrait y avoir une règle inter­di­sant à un joueur de jouer la semaine suivante s’il a déclaré forfait ou aban­donné un match »

Thomas S
Par Thomas S

Récemment de passage dans le podcast d’Andy Roddick, Brad Gilbert, ex‐4e mondial et ancien coach d’Agassi, de Murray ou encore de Gauff, a poussé un vrai coup de gueule à propos de certains retraits suspects à ses yeux. 

Selon l’Américain, un joueur ou une joueuse ne devrait pas pouvoir s’ali­gner sur un tournoi la semaine suivant son forfait ou son abandon. Un avis qui ne manquera pas de faire réagir. 

« Je suis main­te­nant tota­le­ment agacé par les joueurs qui tirent sur la corde au milieu d’un match et qui jouent la semaine suivante. C’est vrai­ment bizarre qu’un gars se retire au troi­sième ou quatrième tour et que, litté­ra­le­ment, ce n’était pas si grave que ça, et qu’il puisse jouer la semaine suivante, ou qu’il puisse jouer le double le lende­main. Il devrait y avoir une règle inter­di­sant de jouer la semaine suivante si l’on se retire d’un match. »

Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 16:16

