Récemment de passage dans le podcast d’Andy Roddick, Brad Gilbert, ex‐4e mondial et ancien coach d’Agassi, de Murray ou encore de Gauff, a poussé un vrai coup de gueule à propos de certains retraits suspects à ses yeux.
Selon l’Américain, un joueur ou une joueuse ne devrait pas pouvoir s’aligner sur un tournoi la semaine suivant son forfait ou son abandon. Un avis qui ne manquera pas de faire réagir.
« Je suis maintenant totalement agacé par les joueurs qui tirent sur la corde au milieu d’un match et qui jouent la semaine suivante. C’est vraiment bizarre qu’un gars se retire au troisième ou quatrième tour et que, littéralement, ce n’était pas si grave que ça, et qu’il puisse jouer la semaine suivante, ou qu’il puisse jouer le double le lendemain. Il devrait y avoir une règle interdisant de jouer la semaine suivante si l’on se retire d’un match. »
Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 16:16