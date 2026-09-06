ryna Sabalenka adore visi­ble­ment observer ce qu’il se passe autour d’elle sur les courts d’en­traî­ne­ment. Après avoir notam­ment pris en photo Andrey Rublev et Mirra Andreeva, c’est cette fois Carlos Alcaraz qui a donné lieu à une nouvelle séquence assez savoureuse.

Alors qu’ils s’en­traî­naient sur deux courts côte à côte, l’Espagnol est venu saluer la numéro 1 mondiale. L’occasion pour Sabalenka de lui faire part de sa « jalousie » sur un sujet pour le moins inat­tendu : ses cheveux !

Dans cet échange hila­rant entre les deux cham­pions, la Biélorusse n’a pas hésité à plai­santer sur la cheve­lure parti­cu­liè­re­ment fournie d’Alcaraz.

😂😭 ESTA CONVERSACIÓN ENTRE SABALENKA Y ALCARAZ.



— Sabalenka : « Estoy tan celosa. Yo no tengo tanto pelo. ¡Qué injusto ! ».



— Alcaraz : « Necesito un peine. Tomarme mi tiempo. Tener un espejo. No estoy acos­tum­brado ».



— Sabalenka : « Es un fastidio, ¿no ? ».



— Alcaraz : « Exactamente ».… https://t.co/2LHnh7yRqb — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 5, 2026

Sabalenka : « Je suis telle­ment jalouse. Je n’ai pas autant de cheveux. C’est telle­ment injuste ! »

Alcaraz : « J’ai besoin d’un peigne, de prendre mon temps, d’avoir un miroir… Je ne suis pas habitué. »

Sabalenka : « C’est un vrai désa­gré­ment, non ? »

Alcaraz : « Exactement. »

Une séquence pleine de légè­reté entre deux des plus grandes stars du circuit, qui n’hé­sitent jamais à plai­santer lors­qu’ils se croisent loin de la pres­sion des matchs.