ryna Sabalenka adore visiblement observer ce qu’il se passe autour d’elle sur les courts d’entraînement. Après avoir notamment pris en photo Andrey Rublev et Mirra Andreeva, c’est cette fois Carlos Alcaraz qui a donné lieu à une nouvelle séquence assez savoureuse.
Alors qu’ils s’entraînaient sur deux courts côte à côte, l’Espagnol est venu saluer la numéro 1 mondiale. L’occasion pour Sabalenka de lui faire part de sa « jalousie » sur un sujet pour le moins inattendu : ses cheveux !
Dans cet échange hilarant entre les deux champions, la Biélorusse n’a pas hésité à plaisanter sur la chevelure particulièrement fournie d’Alcaraz.
Sabalenka : « Je suis tellement jalouse. Je n’ai pas autant de cheveux. C’est tellement injuste ! »
Alcaraz : « J’ai besoin d’un peigne, de prendre mon temps, d’avoir un miroir… Je ne suis pas habitué. »
Sabalenka : « C’est un vrai désagrément, non ? »
Alcaraz : « Exactement. »
Une séquence pleine de légèreté entre deux des plus grandes stars du circuit, qui n’hésitent jamais à plaisanter lorsqu’ils se croisent loin de la pression des matchs.
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 11:55