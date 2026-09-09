Il est rare de se lever un matin et de voir un match de l’US Open encore en train de se disputer, surtout lorsqu’il s’agit du choc de la journée.

Programmés en session de nuit, Carlos Alcaraz et Ben Shelton ont vu trois matchs les précéder sur le court, trois grosses batailles qui les ont contraints à entrer en piste bien plus tard que prévu.

Et la bataille tant attendue a bien eu lieu. Au terme d’un combat complè­te­ment fou, c’est fina­le­ment Ben Shelton qui s’en est sorti au super tie‐break décisif.

Très solide dans la première manche pour prendre les devants, l’Espagnol a ensuite connu un énorme passage à vide, multi­pliant les fautes directes et lais­sant filer assez rapi­de­ment les deuxième et troi­sième sets, remportés 6–1 et 6–3 par l’Américain.

Toujours en diffi­culté au début de la quatrième manche, Alcaraz devait encore sauver deux balles de break. Un moment char­nière qui allait fina­le­ment sonner le début de sa révolte.

Après avoir fait le dos rond, l’Espagnol repre­nait progres­si­ve­ment les commandes. Il brea­kait Shelton et retrou­vait enfin son rythme, avec beau­coup plus de justesse et d’intensité dans ses frappes, jusqu’à infliger à son tour un sévère 6–1 à l’Américain.

Nous voilà donc embar­qués dans un cinquième set décisif parti­cu­liè­re­ment indécis. Car depuis le début de la rencontre, tout semblait dépendre du niveau d’Alcaraz : presque intou­chable lorsqu’il parve­nait à imposer son rythme, mais beau­coup plus prenable lorsqu’il perdait le fil et multi­pliait les fautes.

Dans une cinquième manche extrê­me­ment tendue, Alcaraz se montrait impé­rial sur ses mises en jeu tout en mettant toujours davan­tage de pres­sion sur celles de son adver­saire. Shelton résis­tait néan­moins grâce à la qualité de sa première balle, sauvant notam­ment une balle de break à 2–2 avant de se retrouver mené 0–30 à 3–3. L’Américain faisait le dos rond avec beau­coup de soli­dité pour conti­nuer à faire la course en tête et mener 4–3.

C’est alors que Shelton choi­sis­sait son moment pour passer à l’offensive et obtenir ses premières véri­tables oppor­tu­nités dans cette manche. Sous pres­sion, Alcaraz sauvait trois balles de break pour fina­le­ment recoller à 4–4.

Quatre jeux de service plus tard, aucun des deux hommes n’avait réussi à faire la diffé­rence : direc­tion le super tie‐break décisif à 6–6 pour dépar­tager les deux hommes.

Dans cet ultime jeu décisif, Shelton frap­pait le premier pour prendre les devants et mener 3–1. Mais l’ouragan espa­gnol se réveillait une nouvelle fois et reve­nait immé­dia­te­ment. Les deux hommes ne se lâchaient plus jusqu’à 6–6.

C’est alors que Shelton sortait l’une de ses armes favo­rites : un service mons­trueux à 146 mph, soit près de 235 km/h, pour reprendre les commandes. Une grosse faute en coup droit d’Alcaraz permet­tait ensuite à l’Américain de prendre deux longueurs d’avance : 8–6.

La messe semblait dite, mais Carlos Alcaraz n’avait toujours pas renoncé. L’Espagnol reve­nait encore à 8–7 grâce à un déli­cieux toucher de balle à la volée.

8–7, service Shelton. L’Américain pouvait alors compter une dernière fois sur son énorme service. Un grosse seconde balle lui offrait deux balles de match avant qu’il ne termine le travail de la plus belle des manières : un ace exté­rieur monu­mental pour faire exploser le stade.

Ben Shelton aura été immense pour faire tomber Carlos Alcaraz au terme d’un combat complè­te­ment fou. L’Américain retrou­vera désor­mais son « pote » Frances Tiafoe en demi‐finale.

Une chose est donc déjà certaine : il y aura un Américain en finale de l’US Open.