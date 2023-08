Titouan Droguet a réalisé un véri­table exploit en quali­fi­ca­tion pour l’US Open : le Français a passé les trois tours de qualifs et donc décroché son tout premier ticket pour un tournoi du Grand Chelem. Plus impres­sion­nant encore, Droguet n’a en fait jamais parti­cipé à un tournoi ATP et il dispu­tait seule­ment pour la deuxième fois les qualifs d’un Majeur. Il semble actuel­le­ment en pleine ascension :

L’exploit pour Titouan Droguet ! 🇫🇷



Le Français, N°172, a franchi ses trois tours de qualifs et ainsi décroché son billet pour son PREMIER tournoi du Grand Chelem (mais égale­ment premier tournoi sur le circuit prin­cipal) !



Il y a un an jour pour jour, Titouan était N°462 🔥 pic.twitter.com/cpzNdfEYkL — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 26, 2023

Le joueur de 22 ans affron­tera Lorenzo Musetti ce lundi pour son premier tour à l’US Open.