Carlos Alcaraz, Emma Raducanu, Leylah Annie Fernandez. Ils ont tous les trois 18 ans et ce sont peut‐être les stars de demain. Leur jeu est spec­ta­cu­laire, incisif et leur confiance inébranlable.

Pour preuve, il suffit de lire la confé­rence de presse d’après match de la toute jeune cana­dienne, tombeuse d’abord de la tenante du titre Naomi Osaka avant de s’of­frir une superbe remontée, cette nuit, face à la triple lauréate en Grand Chelem, l’Allemande Angélique Kerber. S’il vous plaît.

Sur de son talent et de ses forces, Leylah affirme qu’elle n’est même pas étonnée par ce qui lui arrive, tout cela avec une assu­rance presque bluf­fante : « Honnêtement, je ne sais pas ce qui m’a le plus surprise. J’ai travaillé dur tous les jours depuis le jour où j’ai commencé à jouer au tennis et depuis le jour où j’ai décidé de devenir profes­sion­nelle. Je m’at­ten­dais à ce qu’un jour mon jeu se révèle sur la grande scène du tennis mondial, devant un grand public, à jouer contre de grandes joueuses et à obtenir des victoires. Je ne suis pas surpris par ce qui se passe en ce moment. Je suis simple­ment contente que cela arrive main­te­nant et pas plus tard dans l’année, mais nous allons profiter de ce temps et prendre les choses au jour le jour. »