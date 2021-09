Formidable victo­rieuse de Naomi Osaka (5–7, 7–6, 6–4), cette nuit au troi­sième tour de l’US Open devant un court central sous le charme, la jeune Leylah Annie Fernandez, 18 ans, avait encore bien du mal à redes­cendre de son nuage en confé­rence de presse.

Totalement concen­trée sur son plan de match, la gauchère n’a jamais été rattrapée par la pres­sion de faire tomber la tenante du titre et double lauréate à New‐York : « Comme je l’ai dit, je n’étais pas vrai­ment concen­trée sur Naomi. J’étais seule­ment concen­trée sur moi, mon jeu, ce que je devais faire. Avoir la foule qui me soutient et qui m’en­cou­rage après chaque point, c’est incroyable. Cela m’a donné l’énergie de conti­nuer à me battre, de conti­nuer à travailler et de conti­nuer à courir pour attraper les balles qu’elle frap­pait. Je suis heureuse d’avoir pu offrir un spec­tacle à tous ceux qui sont venus me voir. »