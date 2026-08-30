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L’hommage de Novak Djokovic à un futur retraité : « C’est l’un des joueurs les plus talen­tueux que j’ai affrontés et que j’ai vus jouer »

Par
Thomas S
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Invité en confé­rence de presse à dire quelques mots sur Kei Nishikori, battu au dernier tour des quali­fi­ca­tions de l’US Open et retraité en fin de saison, Novak Djokovic a rendu un très bel hommage au Japonais.

« Je l’ai déjà dit à maintes reprises : Kei est l’un des joueurs les plus talen­tueux que j’ai affrontés et que j’ai vus jouer. Son jeu de jambes est incroyable. Il est telle­ment rapide. Il est très à l’aise pour jouer de manière offen­sive, près de la ligne, et il est tout aussi rapide, effi­cace et précis sur toutes les surfaces. C’était un adver­saire très coriace. C’est vrai­ment dommage qu’il ait été autant en proie aux bles­sures au cours de sa carrière. Je suis sûr qu’il aurait accompli encore davan­tage s’il avait été en meilleure santé. Je lui souhaite tout le meilleur pour sa retraite. Il a marqué l’histoire du tennis et du sport japo­nais. Lui, sa famille et ses proches peuvent être fiers de tout ce qu’il a accompli. »

Publié le dimanche 30 août 2026 à 17:57

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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