Invité en confé­rence de presse à dire quelques mots sur Kei Nishikori, battu au dernier tour des quali­fi­ca­tions de l’US Open et retraité en fin de saison, Novak Djokovic a rendu un très bel hommage au Japonais.

« Je l’ai déjà dit à maintes reprises : Kei est l’un des joueurs les plus talen­tueux que j’ai affrontés et que j’ai vus jouer. Son jeu de jambes est incroyable. Il est telle­ment rapide. Il est très à l’aise pour jouer de manière offen­sive, près de la ligne, et il est tout aussi rapide, effi­cace et précis sur toutes les surfaces. C’était un adver­saire très coriace. C’est vrai­ment dommage qu’il ait été autant en proie aux bles­sures au cours de sa carrière. Je suis sûr qu’il aurait accompli encore davan­tage s’il avait été en meilleure santé. Je lui souhaite tout le meilleur pour sa retraite. Il a marqué l’histoire du tennis et du sport japo­nais. Lui, sa famille et ses proches peuvent être fiers de tout ce qu’il a accompli. »