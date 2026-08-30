Invité en conférence de presse à dire quelques mots sur Kei Nishikori, battu au dernier tour des qualifications de l’US Open et retraité en fin de saison, Novak Djokovic a rendu un très bel hommage au Japonais.
« Je l’ai déjà dit à maintes reprises : Kei est l’un des joueurs les plus talentueux que j’ai affrontés et que j’ai vus jouer. Son jeu de jambes est incroyable. Il est tellement rapide. Il est très à l’aise pour jouer de manière offensive, près de la ligne, et il est tout aussi rapide, efficace et précis sur toutes les surfaces. C’était un adversaire très coriace. C’est vraiment dommage qu’il ait été autant en proie aux blessures au cours de sa carrière. Je suis sûr qu’il aurait accompli encore davantage s’il avait été en meilleure santé. Je lui souhaite tout le meilleur pour sa retraite. Il a marqué l’histoire du tennis et du sport japonais. Lui, sa famille et ses proches peuvent être fiers de tout ce qu’il a accompli. »
Publié le dimanche 30 août 2026 à 17:57