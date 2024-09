Ancienne triple lauréate en Grand Chelem, Lindsay Davenport a accordé une inter­view au média serbe Sportklub dans laquelle elle donne son avis la saison de Novak Djokovic.

« J’ai été ravie lors­qu’il a remporté la médaille d’or à Paris. Si vous lui aviez demandé s’il préfé­rait remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem cette année ou l’or olym­pique, je suis convaincue qu’il aurait répondu la médaille. C’est sans aucun doute le meilleur moment du monde du tennis cette année. Il le voulait plus que quiconque, plus que tout au monde. Et il a fait tout cela après une opéra­tion chirur­gi­cale et après avoir perdu la finale à Wimbledon. Cela montre juste sa grandeur. »