La demie finale de l’US Open oppo­sant Shelton à Djokovic a beau­coup fait parler, et ce n’est pas le match qui a attisé les réac­tions… En effet, un événe­ment parti­cu­lier a perturbé la rencontre. À la fin du match, Djokovic a imité la célé­bra­tion de Shelton et s’en est suivis une poignée de main glaciale. Une situa­tion qui n’a plu ni au père de Shelton ni au jeune joueur de 20 ans. Dans une inter­view pour GQ, Ben Shelton s’est exprimé sur Djokovic avec des mots frôlant l’insolence :

« Ok, je n’ai peut‐être pas gagné le match, mais je voulais faire savoir à ce gars et à la foule que j’étais là pour jouer et que je serai de retour. »