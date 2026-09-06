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Ljubicic, ex‐coach de Federer, sur l’hé­ca­tombe dans le top 10 : « Ce n’est pas l’idéal pour la popu­la­rité du circuit parce que le public a besoin d’idoles, de points de référence »

Par
Baptiste Mulatier
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Felix Auger‐Aliassime (4e mondial), Novak Djokovic (5e), Flavio Cobolli (6e), Alex de Minaur (7e) Taylor Fritz (10e) ont tous été sortis dès la première semaine de l’US Open. 

Si l’on ajoute ces élimi­na­tions au forfait avant le tournoi de Jannik Sinner, numéro 1 mondial, il ne reste plus que quatre joueurs du top 10 encore en lice à Flushing Meadows : Alexander Zverev (2e), Carlos Alcaraz (3e), Daniil Medvedev (8e) et Ben Shelton (9e). 

Interrogé par L’Equipe, l’an­cien numéro 3 mondial et ex‐coach de Roger Federer, aujourd’hui au service de la Fédération Française de Tennis, Ivan Ljubicic n’est pas loin de tirer la sonette d’alarme. 

« Il y a moins de certi­tudes, ça c’est sûr. C’est un peu comme les années 2000−2001−2002, quand on avait beau­coup de joueurs diffé­rents qui ont gagné des Grands Chelems. Selon moi, c’est bien pour une période très courte. Pas trop longue. Ce n’est pas l’idéal pour la popu­la­rité du circuit. Parce que le public a besoin d’idoles, de points de référence. »

Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 12:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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