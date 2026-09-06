Felix Auger‐Aliassime (4e mondial), Novak Djokovic (5e), Flavio Cobolli (6e), Alex de Minaur (7e) Taylor Fritz (10e) ont tous été sortis dès la première semaine de l’US Open.

Si l’on ajoute ces élimi­na­tions au forfait avant le tournoi de Jannik Sinner, numéro 1 mondial, il ne reste plus que quatre joueurs du top 10 encore en lice à Flushing Meadows : Alexander Zverev (2e), Carlos Alcaraz (3e), Daniil Medvedev (8e) et Ben Shelton (9e).

Interrogé par L’Equipe, l’an­cien numéro 3 mondial et ex‐coach de Roger Federer, aujourd’hui au service de la Fédération Française de Tennis, Ivan Ljubicic n’est pas loin de tirer la sonette d’alarme.

« Il y a moins de certi­tudes, ça c’est sûr. C’est un peu comme les années 2000−2001−2002, quand on avait beau­coup de joueurs diffé­rents qui ont gagné des Grands Chelems. Selon moi, c’est bien pour une période très courte. Pas trop longue. Ce n’est pas l’idéal pour la popu­la­rité du circuit. Parce que le public a besoin d’idoles, de points de référence. »