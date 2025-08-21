Lors d’une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, dont les propos sont relayés par Ubitennis, l’ancien numéro 3 mondial et ex‐entraîneur de Roger Federer, Ivan Ljubicic, s’est montré assez inquiet pour Jannik Sinner, contraint à l’abandon contre Carlos Alcaraz en finale à Cincinnati et tenant du titre à l’US Open (24 août au 7 septembre).
« S’il récupère en deux ou trois jours, il n’y aura pas de problème. En revanche, s’il doit se reposer toute la semaine, il lui sera difficile de retrouver la forme nécessaire pour remporter un Grand Chelem. Même si Jannik aura des adversaires plus abordables dans les premiers tours, la distance des trois sets sur cinq, la chaleur et l’humidité de Flushing Meadows pourraient lui faire perdre beaucoup d’énergie. »
Publié le jeudi 21 août 2025 à 09:25