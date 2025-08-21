AccueilUS OpenLjubicic, pas rassuré pour Sinner : "S'il doit se reposer toute la...
Ljubicic, pas rassuré pour Sinner : « S’il doit se reposer toute la semaine, il lui sera diffi­cile de retrouver la forme néces­saire pour remporter un Grand Chelem »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Lors d’une inter­view accordée à La Gazzetta dello Sport, dont les propos sont relayés par Ubitennis, l’an­cien numéro 3 mondial et ex‐entraîneur de Roger Federer, Ivan Ljubicic, s’est montré assez inquiet pour Jannik Sinner, contraint à l’abandon contre Carlos Alcaraz en finale à Cincinnati et tenant du titre à l’US Open (24 août au 7 septembre). 

« S’il récu­père en deux ou trois jours, il n’y aura pas de problème. En revanche, s’il doit se reposer toute la semaine, il lui sera diffi­cile de retrouver la forme néces­saire pour remporter un Grand Chelem. Même si Jannik aura des adver­saires plus abor­dables dans les premiers tours, la distance des trois sets sur cinq, la chaleur et l’hu­mi­dité de Flushing Meadows pour­raient lui faire perdre beau­coup d’énergie. »

Publié le jeudi 21 août 2025 à 09:25

Darren Cahill sur Sinner après son abandon contre Alcaraz : « J’ai briè­ve­ment parlé avec Jannik hier soir. Il m’a dit qu’il se sentait mieux donc nous espé­rons qu’il pourra revenir sur le court ce jeudi pour frapper quelques balles »

