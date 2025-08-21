Lors d’une inter­view accordée à La Gazzetta dello Sport, dont les propos sont relayés par Ubitennis, l’an­cien numéro 3 mondial et ex‐entraîneur de Roger Federer, Ivan Ljubicic, s’est montré assez inquiet pour Jannik Sinner, contraint à l’abandon contre Carlos Alcaraz en finale à Cincinnati et tenant du titre à l’US Open (24 août au 7 septembre).

« S’il récu­père en deux ou trois jours, il n’y aura pas de problème. En revanche, s’il doit se reposer toute la semaine, il lui sera diffi­cile de retrouver la forme néces­saire pour remporter un Grand Chelem. Même si Jannik aura des adver­saires plus abor­dables dans les premiers tours, la distance des trois sets sur cinq, la chaleur et l’hu­mi­dité de Flushing Meadows pour­raient lui faire perdre beau­coup d’énergie. »