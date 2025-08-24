Dans des propos relayés par L’Equipe avant le début de l’US Open (24 août au 7 septembre), Loïs Boisson a expliqué sa déci­sion de se séparer de son entraî­neur, Florian Reynet.

« Ça faisait un moment qu’on avait un peu du mal à se comprendre. Sur certains tour­nois, on avait besoin de se laisser du temps, chacun de son côté. Ça fait déjà depuis le début de l’année que c’est un peu compliqué. C’est pour ça qu’à Hambourg j’étais partie avec Pauline (Parmentier). Juste avant Roland, j’avais fait le tournoi de Saint‐Gaudens aussi toute seule. Là, on a pris la déci­sion. On a essayé de faire au mieux, on a cherché des solu­tions toute l’année. On a juste remarqué en arri­vant ici que ça ne pour­rait pas forcé­ment conti­nuer. C’est juste des détails où on n’ar­rive pas à faire ressortir le positif de chacun donc c’est mieux d’en arrêter là. Je le remercie quand même pour tout parce qu’on a vrai­ment fait du bon boulot ces dernières années. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. De mon côté, on verra comment ça se passe après New York. Pauline va revenir m’aider sur ce tournoi ici. »

Si Pauline Parmentier l’ac­com­pa­gnera à Flushing Meadows, la numéro 1 fran­çaise (46e mondiale) recherche désor­mais « un voire deux coachs qui peuvent se partager les semaines ».