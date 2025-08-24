Dans des propos relayés par L’Equipe avant le début de l’US Open (24 août au 7 septembre), Loïs Boisson a expliqué sa décision de se séparer de son entraîneur, Florian Reynet.
« Ça faisait un moment qu’on avait un peu du mal à se comprendre. Sur certains tournois, on avait besoin de se laisser du temps, chacun de son côté. Ça fait déjà depuis le début de l’année que c’est un peu compliqué. C’est pour ça qu’à Hambourg j’étais partie avec Pauline (Parmentier). Juste avant Roland, j’avais fait le tournoi de Saint‐Gaudens aussi toute seule. Là, on a pris la décision. On a essayé de faire au mieux, on a cherché des solutions toute l’année. On a juste remarqué en arrivant ici que ça ne pourrait pas forcément continuer. C’est juste des détails où on n’arrive pas à faire ressortir le positif de chacun donc c’est mieux d’en arrêter là. Je le remercie quand même pour tout parce qu’on a vraiment fait du bon boulot ces dernières années. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. De mon côté, on verra comment ça se passe après New York. Pauline va revenir m’aider sur ce tournoi ici. »
Si Pauline Parmentier l’accompagnera à Flushing Meadows, la numéro 1 française (46e mondiale) recherche désormais « un voire deux coachs qui peuvent se partager les semaines ».
Publié le dimanche 24 août 2025 à 09:07