Dans un match 100% Italiens comp­tant pour le troi­sième tour de l’US Open, c’est le mieux classé des deux, Lorenzo Musetti, qui s’est imposé, bien aidé par les soucis physiques de Flavio Cobolli : 6–3, 6–3, 2–0, puis retrait.

Lors de l’in­ter­view sur le court après la rencontre, le 10e joueur mondial a forcé­ment eu quelques mots pour son ami proche.

« Je ne voulais pas finir le match comme ça. Surtout contre Flavio. C’est proba­ble­ment mon meilleur ami sur le circuit. Nous nous connais­sons depuis l’âge de 9 ans. Nos familles se connaissent bien. Nous avons passé de nombreuses heures ensemble sur le court et en dehors tout au long de notre carrière. Tout d’abord, un grand applau­dis­se­ment à Flavio s’il vous plaît. C’est une fin douce‐amère. Mais je suis heureux d’être au 4e tour pour la première fois. Je lui souhaite bonne chance pour se réta­blir rapi­de­ment et être à nouveau en bonne santé. »