Dans un match 100% Italiens comptant pour le troisième tour de l’US Open, c’est le mieux classé des deux, Lorenzo Musetti, qui s’est imposé, bien aidé par les soucis physiques de Flavio Cobolli : 6–3, 6–3, 2–0, puis retrait.
Lors de l’interview sur le court après la rencontre, le 10e joueur mondial a forcément eu quelques mots pour son ami proche.
« Je ne voulais pas finir le match comme ça. Surtout contre Flavio. C’est probablement mon meilleur ami sur le circuit. Nous nous connaissons depuis l’âge de 9 ans. Nos familles se connaissent bien. Nous avons passé de nombreuses heures ensemble sur le court et en dehors tout au long de notre carrière. Tout d’abord, un grand applaudissement à Flavio s’il vous plaît. C’est une fin douce‐amère. Mais je suis heureux d’être au 4e tour pour la première fois. Je lui souhaite bonne chance pour se rétablir rapidement et être à nouveau en bonne santé. »
Publié le samedi 30 août 2025 à 19:09