AccueilUS OpenLucas Pouille, coach de Rinderknech : "Je ne suis pas là pour...
US OpenFrance

Lucas Pouille, coach de Rinderknech : « Je ne suis pas là pour me balader dans New York. J’ai dit à Arthur : ‘À partir du moment où je suis avec toi, je fais le truc à fond, sinon je reste chez moi dans mon canapé’ »

Thomas S
Par Thomas S

-

1131
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Si Lucas Pouille n’est que le coach éphé­mère d’Arthur Rinderknech en atten­dant la guérison de sa rupture totale du tendon d’Achille survenue en février dernier, l’an­cien 10e joueur mondial a fait énor­mé­ment de bien à celui qui sera opposé à son compa­triote et ami, Benjamin Bonzi, au troi­sième tour de l’US Open ce vendredi. 

Interrogé par nos confrères de L’Équipe, Lucas a fait part de son impli­ca­tion totale dans le projet du 82e mondial.

« Gérer la réédu­ca­tion et le boulot de coach n’est pas facile. Mais c’est ce que j’ai dit à Arthur : « À partir du moment où je suis avec toi, je fais le truc à fond, sinon je reste chez moi dans mon canapé. » Je ne suis pas là pour me balader dans New York. J’essaie de tout donner et de tout faire pour qu’il avance. Je m’im­plique à 200 %. L’avantage que j’ai, c’est que je suis joueur. J’essaie de me mettre à la place de ses adver­saires de l’autre côté du filet. Lui faire comprendre ce qui va me mettre en diffi­culté ou pas. Ce que je vois quand je suis en face de lui. »


Publié le vendredi 29 août 2025 à 15:15

Article précédent
Denis Shapovalov fait passer un message avant d’af­fronter Jannik Sinner au 3e tour : « Mon nom ne fait plus aussi peur qu’à l’époque où j’étais 10e mondial, mais je suis en grande forme »
Article suivant
Jannik Sinner, impres­sionné par Carlos Alcaraz : « J’ai regardé son dernier match et il joue vrai­ment très, très bien, il ne rate presque aucun coup en ce moment. Il joue avec beau­coup de confiance »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.