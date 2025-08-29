Si Lucas Pouille n’est que le coach éphé­mère d’Arthur Rinderknech en atten­dant la guérison de sa rupture totale du tendon d’Achille survenue en février dernier, l’an­cien 10e joueur mondial a fait énor­mé­ment de bien à celui qui sera opposé à son compa­triote et ami, Benjamin Bonzi, au troi­sième tour de l’US Open ce vendredi.

Interrogé par nos confrères de L’Équipe, Lucas a fait part de son impli­ca­tion totale dans le projet du 82e mondial.

« Gérer la réédu­ca­tion et le boulot de coach n’est pas facile. Mais c’est ce que j’ai dit à Arthur : « À partir du moment où je suis avec toi, je fais le truc à fond, sinon je reste chez moi dans mon canapé. » Je ne suis pas là pour me balader dans New York. J’essaie de tout donner et de tout faire pour qu’il avance. Je m’im­plique à 200 %. L’avantage que j’ai, c’est que je suis joueur. J’essaie de me mettre à la place de ses adver­saires de l’autre côté du filet. Lui faire comprendre ce qui va me mettre en diffi­culté ou pas. Ce que je vois quand je suis en face de lui. »



