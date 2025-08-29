Si Lucas Pouille n’est que le coach éphémère d’Arthur Rinderknech en attendant la guérison de sa rupture totale du tendon d’Achille survenue en février dernier, l’ancien 10e joueur mondial a fait énormément de bien à celui qui sera opposé à son compatriote et ami, Benjamin Bonzi, au troisième tour de l’US Open ce vendredi.
Interrogé par nos confrères de L’Équipe, Lucas a fait part de son implication totale dans le projet du 82e mondial.
« Gérer la rééducation et le boulot de coach n’est pas facile. Mais c’est ce que j’ai dit à Arthur : « À partir du moment où je suis avec toi, je fais le truc à fond, sinon je reste chez moi dans mon canapé. » Je ne suis pas là pour me balader dans New York. J’essaie de tout donner et de tout faire pour qu’il avance. Je m’implique à 200 %. L’avantage que j’ai, c’est que je suis joueur. J’essaie de me mettre à la place de ses adversaires de l’autre côté du filet. Lui faire comprendre ce qui va me mettre en difficulté ou pas. Ce que je vois quand je suis en face de lui. »
Publié le vendredi 29 août 2025 à 15:15