Lors de son long entretien accord à Tennis Magazin en Allemagne, Tommy Haas met définitivement fin à la rumeur d’un possible déménagement de l’US Open en Californie. Mieux, il explique carrément qu’il s’agissait que d’une rumeur et qu’il n’a jamais été contacté à ce sujet : « C’était juste une rumeur. Personnellement je n’ai jamais été en contact avec l’USTA à ce sujet. D’ailleurs, cette hypothèse était improbable surtout avec le climat qui règne en août en Californie. Si on avait parlé de l’automne, j’aurais pu y croire, mais là, c’était vraiment impossible. C’est pour cela que j’ai vite compris que cette information était fausse même si elle avait été relayée par quelques médias. »