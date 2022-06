C’est la grande annonce de cette journée de mardi après le retour sur les courts de Serena Williams.

L’USTA, la fédé­ra­tion améri­caine de tennis, proprié­taire de l’US Open, vient de publier un commu­niqué dans lequel elle déclare qu’elle auto­ri­sera les joueurs russes et biélo­russes à concourir sous un drapeau neutre lors de l’édi­tion 2022 du Grand Chelem new‐yorkais prévue du 29 août au 11 septembre.

Une déci­sion qui confirme que celle prise par Wimbledon d’ex­clure ces athlètes en ques­tion était sans aucun doute dispro­por­tionnée et hors de propos. Ainsi, l’US Open a décidé d’imiter Roland‐Garros en faisant preuve de mesure et de discer­ne­ment. Au moins, l’ATP et la WTA n’au­ront pas besoin de « sévir ».

« Nous recon­nais­sons que chaque orga­ni­sa­tion a dû faire face à des circons­tances uniques qui affectent leurs déci­sions. Sur la base de nos propres circons­tances, l’USTA permettra à tous les joueurs admis­sibles, quelle que soit leur natio­na­lité, de parti­ciper à l’US Open 2022. L’USTA travaillera avec les joueurs et les deux Tours pour utiliser l’US Open comme une plate­forme pour faire avancer l’ef­fort huma­ni­taire du programme « Tennis Plays for Peace ». En outre, l’USTA lancera un vaste ensemble d’ini­tia­tives visant à ampli­fier les efforts huma­ni­taires ukrai­niens exis­tants, notam­ment en s’en­ga­geant à apporter un soutien finan­cier impor­tant, dont les détails seront annoncés prochainement. »