Comme l’a expliqué le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, l’idée qui aujourd’hui prédomine est de ne pas se précipiter mais au contraire de prendre le temps de bien analyser l’évolution de la pandémie qui est en phase descendante. Selon Gaudenzi, ces circonstances vont amener l’US Open à encore retarder sa décision : « Concernant l’US Open, je pense que son annonce pourrait arriver un peu plus tard, nous ne le savons pas encore. Une fois que nous y serons au début de juin, nous en saurons probablement un peu plus sur ce que sera l’été en Amérique. ». Si l’on rajoute à cela la volonté de Donald Trump à voir le sport de haut-niveau reprendre assez vite, on se dit que tout va être mis en place pour que l’US Open puisse avoir lieu.