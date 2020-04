On le sait, l’US Open comme Roland Garros pour le tennis français, joue un rôle plus qu’important et essentiel pour le développement du tennis aux Etats-Unis.

A un moment, il a donc été question de délocaliser le tournoi à Indian Wells si la Californie était plus « apte » à recevoir l’événement pendant cette crise sanitaire d’autant que les installations sont dignes d’un tournoi du Grand Chelem.

Mais cette option a été très vite mise aux oubliettes car l’un des sponsors important de l’US Open est la Banque JP Morgan qui visiblement n’est pas très enthousiaste pour se délocaliser du côté du désert californien.