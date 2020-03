Comme l’a fait Wimbledon mais pas avec la même prose, la direction de l’US Open s’est fendue d’un communiqué où elle insiste sur l’idée que durant ces périodes de crise, il serait plutôt logique que les décisions soient prises en ayant concerté toutes les institutions concernées et non de façon unilatérale. « L’USTA continue de planifier l’US Open 2020 et n’apporte pour l’instant aucun changement au calendrier. Ce sont des temps sans précédent et nous évaluons toutes nos options, y compris la possibilité de déplacer le tournoi à une date ultérieure, précise le communiqué de presse. A un moment où le monde se rassemble, nous reconnaissons qu’une telle décision ne devrait pas être prise unilatéralement, et donc, l’USTA ne le ferait qu’en pleine consultation avec les autres tournois du Grand Chelem, la WTA, l’ATP, l’ITF et nos partenaires, y compris la Laver Cup. » Cela pointe du doigt l’idée que Roland-Garros soit passé en force.

An update on the 2020 US Open. pic.twitter.com/YfhnsKdvBD — US Open Tennis (@usopen) March 17, 2020