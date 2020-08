Ces derniers jours, quelques joueurs débattaient sur la rapidité des courts, notamment Novak Djokovic et Daniil Medvedev. Le Serbe les trouvait plus rapide contrairement au Russe.

Danny Zausner, directeur des opérations de l’USTA, a mis fin aux doutes. « Nous avons fait des tests et des mesures, obtenant un IPC d’environ 43, ce qui permet de se qualifier comme une voie moyennement rapide. Ils sont entre 20 % et 30 % plus rapides que l’an dernier et c’est ce que nous recherchions avec le changement », a-t-il assuré dans des propos accordés à SportsBusinessDaily.

En mars, l’USTA avait annoncé un accord avec la société Laykord pour rénover ses terrains.

Les joueurs sont prévenus.