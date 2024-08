Vainqueur en 2020, bientôt à la retraite, Dominic Thiem méri­tait forcé­ment de pouvoir une dernière fois parti­ciper au grand tableau de l’US Open sans passer par les qualifications.

Pour Stan Wawrinka, lauréat en 2016, le sujet est un peu diffé­rent, mais lui aussi ne devra pas se « fati­guer » en qualifs. C’est une bonne nouvelle pour leurs fans mais aussi pour le tournoi qui respecte donc l’histoire.

2024 Main Draw Wild Cards are set 👇 pic.twitter.com/Le4Q2o5V2I — US Open Tennis (@usopen) August 14, 2024

On suivra aussi de près comment la direc­tion du tournoi va rendre hommage à l’Autrichien car on était resté un peu sur notre faim à Roland‐Garros. A noter que chez les dames, Osaka et Andreescu mais aussi la trico­lore Paquet seront présentes dans le grand tableau.