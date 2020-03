La ville de New York est l’un des principaux foyers de contamination du COVID-19 aux Etats-Unis. Les autorités ont décrété une confinement de masse de la ville. Pour s’organiser face à l’afflux de patients, elles ont décidé de se servir des installations du centre national de tennis Billie Jean King de l’US Open (qui est situé dans le Qeen’s). Comme le révèle le Wall Street Journal, plus de 350 lits seront mis à disposition des malades et 25 000 repas par jour seront servis à ceux qui sont directement ou indirectement touchés par la pandémie. L’objectif est d’accueillir des patients qui ne sont pas atteints par la maladie afin de soulager les hôpitaux de la région.

A 350-bed hospital facility is opening up at the USTA facility in Flushing Meadows-Corona Park, home of the US Open : https://t.co/c0K7WrMbmq

— katie honan (@katie_honan) March 30, 2020